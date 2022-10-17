俄烏戰爭開打至今近8個月，黃營KOL口中的俄國必敗、普京下台一直沒有發生，反而愈來愈多美國人對戰事感到不安，霍士新聞主播甚至直斥，「一個着T恤傲慢的外國人，怎可以不斷向我們要錢？」擺明對戲子總統澤連斯基需索不斷不耐煩。當然，霍士親共和黨，下月又是中期選舉，兩黨互相攻訐自不待言，惟隨着俄羅斯將戰事升級，美國民眾擔心爆發核戰，民意轉向，已不如開戰之初百分百支持烏克蘭。

在一眾外國國家之中，以美國對烏克蘭的武器及財政支援最大，其次是英國，反觀歐盟之中的德國和法國，對烏國的支持連波蘭也比不上，意大利的支持更近乎零。歐洲踏入冬季，面對能源短缺、通脹兇猛、失業和罷工問題愈演愈烈，正是家家也有本難唸的經，對曠日持久的俄烏戰爭是否還會無止境支持，不問可知。法國總統馬克龍明言，倘若俄羅斯對烏克蘭動用核武，法國將不會以核武器回應，打破戰略模糊原則，清楚劃下紅線，明哲保身。

很明顯，俄烏戰爭對歐洲完全不利，只有美國從中獲利，不僅賣武器發大財，供應給盟友的天然氣更坐地起價，馬克龍便曾出聲批評美國抬價4倍之多，豈是對待盟友之道。可見歐洲愈來愈看清楚美國的不軌意圖，急欲透過戰爭同時摧毀俄歐。馬克龍一直追求法國在外交方面獨立自主，俄烏戰爭必然加速歐美分裂。當拜登開宗明義視中國為最大競爭對手之際，消息指德國總理紹爾茨以及馬克龍將於下月先後訪華，前者主要為保住德國在華的汽車市場而來，後者則以政治目的為主，馬克龍冀站在俄國與西方之間作為斡旋人，並拉攏中國支持。歐美貌合神離，美國反華指揮棒愈來愈不得人心，已是寫在牆上。