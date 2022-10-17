世界的軍事科技發展到今天，就算兩國間強弱有別，但有一樣東西，卻比以往更加平等，就是雙方愈來愈有能力可以做到「及汝皆亡」。我即使沒有能力打敗你，但你也休想贏我，到最後關頭，我們都可以互相毀滅。

多年前，美國還是老神在在，滿以為一旦跟北韓動起戈兵，對方就只有捱打的份兒，平壤即使發射導彈還擊，美軍的防衞系統也可以輕易攔截。可是，如今時代已經不同了，殺人武器的發展一日千里，矛頭愈削愈鋒利，盾牌的防護力已經趕不上來。

今日的北韓，據說已研製出高超音速導彈，要襲擊美國，倏忽可至，目前的薩德或愛國者防禦系統，根本阻擋不來。那怕是早前平壤試射的常規導彈，都能夠以不規則的航道飛行，使你防不勝防。北韓的綜合實力，雖然還不及美國的十分之一，但在互相殲滅對方的能力上，卻是愈來愈接近了。

美國要全面壓倒北韓，尚且力有不逮，近年還去挑釁俄羅斯，此舉無異於將全球的安危置於火坑上烤。俄軍的戰略打擊力五花八門，動起真格，更不是美國任何的防禦系統所能抵擋。

近期莫斯科在有意無意之間，向世人展示出新研製的波塞冬核魚雷，這種武器可以在海底1,000米以下發射，透過人工智能導航，能夠攻擊遠在一萬公里以外的目標。核魚雷一旦接近美國海岸，不必直接擊中任何地方，只需自行引爆，就可以激起高達500米的海嘯直撲陸地。11年前，一場大型海嘯奪去了約兩萬名日本人的性命，當時的浪高也不過是40米。假如有一天，美國將俄羅斯逼到絕境，俄軍啟動核魚雷攻勢，後果如何，實在教人不敢想像！