建造業總工會日前公布，經歷了3年凍薪，多個工種下月起將會加薪，平均加幅達5.4%。工會代表指行內平均年紀開始偏大，希望透過增加工資，吸引年輕人入行。建造業加薪並無不可，但欲以高薪招攬年輕人，只會是一廂情願。

先不說地盤工作出了名是苦差，工作環境好天曬、落雨淋，足以把怕吃苦的年輕人嚇跑。再說體力勞動的粗活，是不是草莓一代所能應付也頗成疑問，更不必說地盤工非常講究技術含量，不論泥水、搭棚、喉管、油漆、紮鐵抑或落混凝土，無一不是得花時間踏踏實實去學才幹得來，年輕一代有幾多人具備這等耐性？

最重要的是，地盤工作在年輕人心目中的形象向來偏低，雖然近年也有若干年輕人甚至大學畢業年輕女生走到地盤工作，並被用作宣傳以改善社會對地盤工作的固有刻板印象，但她們的工作屬於管工類，不可與從事批盪、砌磚同日而語。故此建造業即使未有這一趟加薪前，地盤工日薪已是出了名的可觀，年輕人還是興趣缺缺。反而國泰搞招聘會，祭出新入職的空姐、空少底薪只有約9,100元，尚且收到約1,000份申請，雖然距離招聘4,000人的目標遠遠不及，但至少覺得做空少有型的年輕人，遠比覺得做地盤真酷者要來得多。

年輕人想要有地盤而不是想撈地盤，今時今日連小朋友「我的志願」也是當KOL，可以歎着冷氣，喜歡開工便開工，休息便休息，上網胡謅一通又有錢收，年輕人還會對汗流浹背、「好唔型囉」的地盤工作感興趣嗎？如不搞清楚年輕人心態，建造業所謂藉高薪吸引年輕人入行，將永遠無法對症下藥。為免即將迎來的建造業「黃金十年」出現人手不足，不如索性加快引入外勞以濟燃眉之急好了。