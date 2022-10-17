澳洲前總理陸克文投書美媒，指中共二十大嘅施政重點將會着眼於國家安全而非經濟成長，中美兩國10年後有機會爆發衝突。講真，陸克文之論，未必及得上昔日維園阿伯或牛頭角順嫂。中美衝突，近半個世紀已經時好時壞，好又不會好到孖晒頭，壞亦不至於壞到劍拔弩張，這已經是共識，只是老美唔抵得中國和平崛起，經濟和綜合國力提升到美國總統拜登喊驚，一日到晚疑神疑鬼「中國威脅」！

中國着眼國家安全就一定㗎啦！韓非子早有先見之論：「古人亟於德，中世逐於智，當今爭於力。」阿哥，依家大國博弈，唔通仲講道義咩，講軍事實力啦！連北韓金正恩都知，喺世界舞台上愈來愈舉足輕重嘅中國有可能唔知咩？老朽最近看了國防專題片《追光》最新一集「淬煉大國利刃」，當中披露解放軍未來武器將有新發展，好似較高超音速導彈東風17更強嘅導彈、第三艘航母「福建艦」可能搭載嘅新型艦載機包括彈射型殲15、新型預警機、艦載隱形戰機等。當然，還有甚麼秘密武器，那就讓世界去猜吧！中國人永遠有「君子恥其言而過其行」嘅美德，不會「亮劍」亮到盡！

至於說中國非着眼於經濟成長，此言差矣！大家應記得，鄧小平1979年會見日本首相大平正芳時說，中國的「四個現代化」不是發達國家的現代化，而是「小康社會」。十八大提出「全面建成小康社會」，正是歷史理想和政治使命嘅延伸，小康靠「精準扶貧」，有了成為現實嘅條件；十八大後嘅脫貧攻堅戰，更被形容為「啃硬骨頭」。「全民小康」脫貧攻堅得來不易，「發展是實現人民幸福的關鍵」，疫情下更要努力推動經濟重回正常軌道。所謂「非着眼於經濟成長」，完全是不靠譜嘅亂噏廿四！