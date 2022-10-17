回顧歷史，每一個世代的轉動，莫不經由不同素養與知能組合的各類人才參與建設而得以啟動運行，而人才的素質則透過教育，特別是肩承「最後一哩路」重任的高等教育體系，予以形塑和提升。隨着社會漸趨復常，如何通過「官產學研」，重新檢視香港的國際定位，助力這個「五校入百」的大學之都續發光，助繪經濟轉型路線圖，便成為本屆政府首份施政報告的其中一個主亮點。

剛公布的英國THE「2023年世界大學排名」，涉及104個國家及地區、共1,799間大學，是歷來最大規模的一屆。香港院校方面，共有5間大學躋身全球百大學府，是有紀錄以來最多；當中以港大的排名最高，雖較去年跌了一位，但仍列第31位，而中大、科大和理大分別上升4名、8名和12名，位列全球第45位、第58位和第79位。至於城大，則繼今年6月再次進身QS世界大學排名前百名後，再在THE排名中急升52位至第99位，首次躋身全球百大學府。

在國際化和市場化的推動下，現行大學排名制度雖存爭議，但仍被制度性認可，並被視作檢視辦學品質的標準以及對大學發展的肯定，相應影響學生報讀、教師招聘、畢業生出路，以至外部資源的爭取和國際競爭力等。面對大學排名所形成的衝擊，校方應進一步拉高視野，前瞻未來，以正面而積極的維度作因應，首先，從自主自信的本位出發，將排名列作參考，而不能視作大學自身發展的「藍圖」，更不能為爭排名而勉強遷就由西方價值主導的排名評審要求。相反，應強化「立德樹人」和「經世濟民」的教育本職，並且秉持教研合一、政教分離的國際標準，推展前瞻性高等教育，矢志為社會及高教注入能量。校方亦應盤點自身的特異性、競爭力，預見大學未來發展，進而在現實條件、基礎建設和一定資源下，務實看待自身長處、加值發揮，把趨勢和優勢落實為行動與教學，將大學的學術能量，在社會議題上加以實踐，並且更有效地培育人才，推進科研和服務社會的價值。

既是要推動「官產學研」，大學就要走出象牙塔與產經業界和政府加強合作，爭取更大的政策、資源和市場支援，推動產業轉型和產學合作，並讓科研對焦產業、學生接軌企業、企業協助教學，加速研究成果市場化，持續推動和優化科研創新。

更重要的是，政府必須敢於摒棄對「官商勾結」及「干預院校自主」的忌憚，有擔當地為「官產學研」提供足夠的政策和資源支持，一是制訂時間軸長遠、方向完整清楚的高等教育政策和「官產學研」合作策略；二是將對科研投入的撥款比例提升到鄰近競爭對手的水平，大學所獲撥款更應跟其國際學術地位相匹配；三是為相關產業提供政策和財稅優惠；四是由特區政府主動牽頭，在本港和大灣區進行組織和協調的工作，建設世界級教育及科技樞紐。