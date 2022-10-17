娛圈單打：小旋風成好爸爸　賢內助證有眼光

謝天謝地！台灣藝人林志穎今年7月與兒子發生嚴重車禍，幸虧好心人趁火勢蔓延前硬將小志拉出來，否則兩父子隨時葬身火海。都說大難不死必有後福，小志經過3個月休養，終於在48歲生日當天發文發圖，在愛妻陳若儀、3個兒子和親友陪伴下切生日蛋糕，向外界說明不但沒有毀容，康復進展更是神速。

但見小志精神爽利，臉上連疤痕也沒有，同外傳破相毀容、需靠鼻胃管進食截然不同。他坦言康復後最想坐飛機去旅行，對復工則未有計劃。總之只要人無事，粉絲便放下心頭大石。

說起林志穎，只要是年過40的中女，讀書時期必然迷過他。當年只有17歲的小志，以狂風掃落葉的姿態出道，被封為「小旋風」，甚至威脅同走跳舞路線的郭富城天王地位。《今年夏天》唱到街知巷聞，少女們都為了這張脫俗俊臉着迷。

小志五官清秀，自帶貴氣，同其家境富裕的出身也有關係，《天龍八部》的段譽可謂度身訂造之作。他與劉亦菲飾演的王語嫣，至今仍是劇迷最津津樂道的神仙組合，傳聞小志曾力追神仙姐姐，又邀她擔任MV女主角，可惜陰差陽錯，始終無緣分走在一起。可能正因為小志家境富裕，對演藝事業野心不大，以致後勁不繼，其後都沒有令人印象深刻的好作品，反而轉向賽車界發展，戰績彪炳，現已擁有自己的車隊，收入豐厚。

如今小志已是三孩的爸，太太陳若儀在他受傷期間悉心照料，大家也讚小志娶了一位賢內助。想當日小志公布婚訊，外界曾抨擊陳若儀不夠漂亮，襯不起小志，事實證明，別人的眼光太狹窄，小志沒有選錯人。