正論：租管例虛張聲勢　零檢控不切實際

上有政策，下有對策，政府不是沒有幹活，但往往政策或法例出台，都是雷聲大雨點小，漏洞百出，讓人有可乘之機，走法律隙縫，甚至視新例如無物，屢試不爽，最新的租管修訂，又是尾大不掉，實際收效成疑。

香港樓價比天高，公屋上樓輪候一再延長，私樓租金非基層可以負擔，蝸居劏房的人口不斷上升，劏房數目估計超過12萬間，涉及20多萬住戶。但之前一直缺乏規管，租金及水電費問題叢生，住戶苦不堪言。千呼萬喚，《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》在今年初生效，目標保障租客租住權、限制加租上限等，本來劏房戶滿心期盼，以為加強保障，可是條例實施至今9個月，劏房租戶紛紛大失所望，不但租金繼續上升，更被預告加租，顯示條例存有非常大漏洞。

租管例未有規限起始租金，已經公認是一大敗筆，而市民始料未及，就是執行方面，竟然是虛應故事，至今未有一宗成功檢控定罪個案。一位伯伯7月起租住荃灣區劏房，是在租管條例實施後簽訂租約，按理應受新例保障，但實際上，情況沒有改善，水電費都是房東自行定價，鮮見部門介入處理，極少主動上門「洗樓」巡查，大部分街坊沒見過差餉物業估價署派員上來。雖然事主曾據理力爭，要求房東水電費應以水務署及電力公司為準，自行定價是犯法，但房東視新例如無物，繼續濫收水電費，伯伯敢怒不敢言，坦言希望有關當局能夠主動促使房東依法收費。

差估署是新租管例主要執法部門，可是表現像軟皮蛇，完全沒有強勢執法，差估署只收到約4,500份「劏房」租賃通知書，半年內主動巡查只有400宗，而且並未有針對任何違反法例者作任何檢控，估計需要150年才可以巡查全港所有劏房。劏房戶直斥落實租管條例毫無幫助。新例未有對違法者制裁，住戶倒過來表示，生活艱難，小小房間數千元租金，環境惡劣，一日只夠錢食一餐，寧願坐監三餐有着落不愁居住，這就是租管例想要的效果嗎？

法例是死的，人是生的，多完善的法例，若沒有切實執行，都是廢紙一張，更何況租管例先天殘缺，差估署如此進度，不如直接宣布租管例是紙老虎。差估署是否缺乏資源人手執法，這些顧慮理應在法例通過前作好安排，等到實行後依然未有改善，根本部門態度都是交差了事，沒有急市民所急，完全缺乏解決租管問題的決心。政府若是有誠意落實租管，增加人手巡查及檢控是刻不容緩，這是最基本，也是對違例房東最有實際阻嚇力。

本屆政府將會周三發表第一份《施政報告》，房屋問題預計會被視作重中之重，到時有甚麼政策出台，特別引人關注，希望不會像前朝開的假大空期票。每個劏房戶都有一個上樓夢，究竟在有生之年可以圓夢，抑或在狹窄劏房內鬱鬱終老，就要看新班子有多大的決心了。