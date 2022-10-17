功夫茶：醫護長期人手荒　太遲挽留走清光

「世界這麼大，我想去看看！」當年呢封內容僅10個字嘅辭職信，可以話係轟動神州大地！轟動嘅原因，唔單止係字數少，內容有別於一般辭職信，更重要係反映咗新世代打工仔嘅心態，喺搵真銀嘅同時，有其他追求，不再甘於喺同一份工上拚搏一生！

功夫茶之所以提起呢封辭職信，皆因本港各行各業現時均面對嚴重嘅人手荒，不但阻礙咗經濟復甦，有啲界別出現人手荒，更可能影響市民生命安危，例如長期人手不足嘅醫護界。為咗解決人手不足嘅情況，除咗加大力度培訓新人，以及引入外勞之外，全力挽留現有人手亦係重點之一，各行各業可謂各出奇謀！之不過，假如唔理解現今打工仔嘅心態，再多奇謀都變成藥石亂投，未必起到實際作用！

呢嗱！過去一年護士整體流失率高達10%，醫管局為咗挽留資深護士，諗到嘅新招就係喺資深護師同顧問護師之間，增設「副顧問護師（ANC）」職級；簡單嚟講，就係提供更具彈性嘅升職加薪途徑，去挽留人才！局方解釋，本身由資深護師直接晉升為顧問護師，係相對困難同吃力，而且顧問護師需要碩士學位，所以先增設副顧問護師，以完善專業階梯，為有志喺臨床專科發展嘅護士，提供發展機會。

局方嘅構思其實並唔差，畢竟升職係對打工仔工作表現嘅一種肯定！有剛剛升職嘅副顧問護師提到，一般情況下，由資深護師升至顧問護師，需要15年左右！大拿拿15年咁長喎，資深護師心入面團火再熾熱，都等到熄滅啦，中間有個副顧問護師職級緩衝一吓，個心點都舒服啲！之但係，由於當局預計未來只會聘用440多名副顧問護師，呢個數字佔全港註冊護士總數不足1%，可想而知晉升難度依然係高，受惠人數不多，挽留人才嘅效果自然大大減低！

尤其係對於一啲升任資深護師已有一段時間、想晉升副顧問護師仲要等多幾年嘅「夾心階層」嚟講，增設職級嘅吸引力顯然係低！畢竟前路漫漫，幾年內會發生啲乜，冇人預估得到；況且晉升競爭激烈，係咪真係夠期就升職，冇人寫包單；喺呢啲時候，其他因素就遠比晉升空間嚟得重要！例如話工作壓力、薪金，甚至係香港居住環境等，醫管局應該喺呢啲方面入手，為員工排解憂慮！

其中喺工作壓力方面，甚至一早出現咗惡性循環！人手流失嚴重，導致現有人手工作壓力大增；超負荷工作又加速人手流失！要斬斷呢個循環，醫管局惟有喺招聘人手之上落足工夫，尤其喺引進海外醫護方面，更要加大力度！須知道，加快引進海外醫護，並唔係要取代本地醫護，而係希望減輕現有醫護嘅工作壓力，同時市民亦可以得到更快、更全面、更優質嘅醫療服務。何須驚驚青青呢？正確嘅事，就要堅持做到底！