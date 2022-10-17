世界視線：烏政府急改語調　北約國面臨抉擇

烏克蘭總統澤連斯基近日聲稱，俄羅斯新召集的軍隊，都是缺少訓練及經驗不足的烏合之眾，他們加入戰場只會成為炮灰。他感謝也相信烏克蘭軍隊充滿愛國情懷，會迎頭重擊及打敗這些侵略軍。

澤連斯基身邊最信任的顧問波多利亞克，最近接受德國傳媒訪問時就聲稱，他們國家情報探知俄羅斯總統普京不會在俄烏戰爭應用核武，因為俄羅斯了解到如果它在俄烏戰爭動用核武，一定會遭受西方國家即時毀滅性的報復，所以俄烏戰爭即使升級，也還會是傳統戰爭。這使烏軍消除核陰影，更有信心可以全心全意打贏這場傳統戰爭。

他表示，俄烏戰爭在今年冬天或明年初會以俄羅斯的失敗告終，因為他認為西方的盟友相信烏克蘭軍隊有戰鬥到底以獲全勝的決心，故會全力提供重武器支持烏軍打敗俄羅斯。當然，從武器的付運、使用訓練到赴戰都需要時間，但應會在明年春天前完成。

不過，該德媒記者隨即在烏克蘭報道，不單止退卻的俄羅斯軍隊已經多方面鞏固了防線，而進攻的烏軍也無以為繼，需要停頓及休整。這位記者在烏北近俄羅斯邊境看到烏軍收復的村落已經缺水缺電及無法居住，所有居民均離開了，可見其摧毀程度。這些戰爭現場的反映，俄烏戰爭前線在現階段呈膠着狀態。

從澤連斯基及其顧問兩段講話中，已聽不到9月初反攻節節勝利以來，所表現出可全面擊敗俄軍及很快收復更多失地的話語及信心，反而澤氏是向着未來將參戰的俄軍發出警告；波多利亞克更不再提大舉進軍收復失地，更隱晦承認攻勢已經停下來，實在需要更多西方的重武器支持，也需要時間部署，戰爭才可以打下去，達到「全面勝利」。

澤、波二人放下勝利者語氣及思路的改變，也不再揚言拒絕和談，說明他們了解克里米亞大橋被炸已經超過俄羅斯政府容忍的底線，目前俄國不單止實施對烏全面軍事設施及大城市基礎民生基建的打擊，相信已到了烏政府及人民難以承受的程度，還預示俄軍增兵30萬會帶來更大規模的戰爭。烏克蘭政府是在熱切期待北約要有實質計劃提供更多優良武器，戰爭才能在今冬到明年初打下去，否則的話，北約應主動建議和談。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻