世界視線：中國在亞布局　構築防美體系

中國外交主要防衞戰場在亞洲。中共二十大，北韓、越南和老撾共產黨致賀，與古巴一起應是中國共產黨的最好夥伴，但它們亦未必是中國最重要的戰略夥伴。以現時亞洲46國當中，或許可分為5至6級，據此可見中國的外交戰略布局和成績。

第一級是命運共同體，只有柬埔寨、老撾、緬甸，它們應是中國全力保護的國家。第二級是全天候戰略夥伴，只有巴基斯坦。第三級是全面戰略夥伴，東盟中是越南、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓。中亞是哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦，南亞是尼泊爾和馬爾代夫，中東為沙特阿拉伯、卡塔爾、伊朗、以色列。第四級是戰略夥伴，東亞是南韓、中亞為吉爾吉斯斯坦、阿富汗（在塔利班掌權前的關係）。南亞為印度、孟加拉、斯里蘭卡。東盟汶萊，中東土耳其、伊拉克、科威特。第五級為友好合作國家，包括日本、蒙古和土庫曼。

其餘為僅只外交等一般關係者，如中東的阿聯酋、阿曼、巴林、也門、約旦、敍利亞、黎巴嫩。中亞的阿塞拜疆、格魯吉亞、亞美尼亞，以及新加坡、不丹、東帝汶。其中阿曼、不丹、東帝汶、黎巴嫩、也門都是不結盟的中立國家。

這樣關係的地理模式大都在習近平當政十年裏建立起來。從第一至三級的關係來看，中國基本在東盟建立了緊密的關係，東盟10國中有8國為全面戰略夥伴或命運共同體。有汶萊和新加坡在外，前者屬中立國家。中亞包括塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，僅有土庫曼為友好合作關係，該國是中立國。中東國家的沙特阿拉伯、卡塔爾、伊朗、以色列。以這樣的關係，中國當可在中東扮演和談中介作用。遠非美國、歐盟可比。在中東中國是進取，東南亞和中亞中國是作防衞。至於南亞，中國的支持力還弱，主要的是巴基斯坦，偏於中亞。尼泊爾可從北牽制印度。不過，中國與印度、孟加拉、斯里蘭卡，保持戰略夥伴關係，亦可減低中印矛盾。

中國已從近至遠構築強大的防禦性國際關係網。若能與土耳其和俄羅斯合作，減少二者對中國的潛在競爭因素，在共同抗美抗西方的陣營中三國協作應可鞏固在亞洲的和平發展，唯一的顧忌是日本，和美國借區內軍事基地的威脅。

研究所所長 陳文鴻