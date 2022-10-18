正論：醜婦終須見家翁　惡菌怎可瞞公眾

逆水行舟，不進則退，特區多方面倒退，多年來高官領導無方，難辭其咎，前朝惡習，最怕新班子照單全收，最近本報獨家揭發奪命惡菌類鼻疽橫行，部門卻是吞吞吐吐，不問就不答，公眾蒙在鼓裏，隨時冷不及防染病，健康堪虞。

奪命類鼻疽震驚全城，今年首九個多月出現29宗個案，並有6人喪生，衞生署卻一直三緘其口，沒有主動公布事件，本報向醫務衞生局查問，當局又把責任擲給屬下部門，直至本報日前獨家揭露，市民如夢初醒，各界催促公布詳情，衞生署才稍為披露部分數據，但依然未公布每宗個案詳情，要公眾猜測，更加人心惶惶，懷疑是否有不可告人的內幕？市民亦有權知道狀況，才可以做好應有的防範，現在就好像面對一個「隱形殺手」，性命暴露於空氣中，隨時死得不明不白。

不見棺材不流眼淚，衞生防護中心人員調查源頭沒有寸進，在事件廣為關注後，聲稱採集有關環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性反應，但本報獲得消息，傳染病科專家袁國勇與團隊人員加入後，取得驚人發現，一名患者的家居水龍頭樣本含類鼻疽元兇伯克氏菌，雖然未能確定是否該單位供水或水管藏菌，但對於公眾卻是非常有用的訊息，為何不盡快公布，還要封嘴到何時？本報向醫務衞生局查詢就該病的最新調查進度，遲遲未有回應，官僚態度依然。

政府是否有把握查證類鼻疽源頭，可以防止散播？若果遲遲未有答案，是否永遠不公布調查進度？據已知資料，類鼻疽傳染途徑比新冠肺炎狹窄，而且人傳人機會較低，猶記得起初當局會公布新冠個案資料，讓市民有所防範，類鼻疽個案公布又有何難？類鼻疽死亡率可達七成，今次深水埗15患者死了4人，死亡率遠超新冠，公眾絕對有知情權，尤其是深水埗街坊，竟然不知危機在區內埋伏，非常不公平。

類鼻疽並非法定呈報的傳染病，不但市民感到陌生，就算本港醫生普遍對求診個案的警覺性不足，確診率可能會被低估，有機會造成延遲確診的情況。很明顯官員認為既然不用呈報，便輕視其嚴重性，以為不用向市民充分披露，在傳媒追訪下，才擠牙膏式透露資料。類鼻疽恐怖，黑箱作業的操作亦令市民生畏。為何香港疫情始終反反覆覆，清零遙遙無期，看部分官員辦事手法便令人恍然大悟。究竟類鼻疽還要再死幾多人，部門才肯向市民交代清楚？

家居水龍頭究竟是否今次禍源，有專家持相反意見，源頭依然未水落石出，這是很正常，新冠疫情爆發至今，市民學懂要聽取多方面資訊及意見，盡信書不如無書，最終都是自己判斷，問題是究竟可以掌握多少資訊。官僚態度，高高在上，眼生在額頭上，嘴巴密封，今時今日還有這樣的服務態度，這是特區的悲哀，也是市民的不幸。