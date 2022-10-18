功夫茶：挽留專才得把口　叻人無奈都要走

人望高處，水向低流！人生匆匆數十載，有能力嘅人自然希望追求更好嘅生活、更高嘅成就、更精彩嘅人生啦！所謂人才，正正就係一班有能力嘅人；想要挽留人才，梗係要提供優良嘅生活環境，幫助佢哋取得更高嘅成就，等佢哋喺香港可以活得精彩啦！可惜，港府對待人才嘅態度，十足渣男咁，一味呃呃氹氹，口惠而實不至；最慘就係成日見異思遷，唔識得珍惜眼前人，淨係諗住搶人，結果就係海外人才搶唔到，本地人才走晒佬，港府遲早「孤獨終老」！

點樣可以吸引海外人才，係近期熱門嘅茶餘飯後話題！每當功夫茶聽到類似熱話，都不期然會諗，香港真係冇晒人才啦咩？定還是香港缺乏嘅，係「伯樂」呢？呢嗱！尋日就有議員聯同一位年僅12歲嘅女小提琴手，討論香港音樂界嘅發展；呢位女小提琴手仲分享咗自己勇奪國際獎項嘅經歷，過程可以話係千辛萬苦。辛苦嘅地方，並唔係要花時間鍛煉技巧，亦唔係要喺比賽中擊敗對手，而係港府毫不作為，令佢嘅參賽過程可謂一波三折；甚至喺佢勇奪國際小提琴比賽亞軍，為港爭光之後，民青局依然懵然不知，非常諷刺！

港府口口聲聲話要增撥資源，大力推動本港文藝發展；之但係呢位女小提琴手連獎都拎埋，資源都未到位；若非得到家庭同音樂圈人士大力支持，呢位音樂界新星好可能尚未綻放光芒，已因支援不足而隕落。然而，有良好際遇嘅人並唔多，究竟香港仲有幾多具有潛質嘅人才，因為得唔到港府支援而被埋沒呢？呢一點，值得一眾高官深思！

事實上，吸引海外人才同挽留本地人才，根本就係息息相關！自古以嚟，吸引人才都係振興國家嘅關鍵所在；相傳喺戰國時期，燕昭王一心招攬天下賢才為其服務，於是同謀士郭隗商討計策，結果郭隗回答︰「請先從重用我郭隗開始。」呢個亦都係成語「先自隗始」背後嘅典故。

套番落香港，港府想吸引海外人才，應該先從培育、重用本地人才開始！話明係人才，自然係聰明，深明利害關係啦！眼見本地人才都得不到重視，海外人才點敢輕易來港發展呢？點知會唔會嚟到香港之後，港府就貪新厭舊，將自己丟埋一邊？即使有小部分人才被眼前利益吸引，願意來港短暫發展，但只要鄰埠提出更好嘅條件，呢批人才一樣會閃；頻繁嘅人才流動，只會影響本港長足發展！

相反，假如本地人才得到充分支援，有一展所長嘅空間，自然能夠體現出港府愛才、惜才之心。天下人見到港府如此愛才，自然願意來港效力，甚至喺香港落地生根！退一萬步嚟講，就算吸引唔到海外人才，加大力度培育以及挽留本地人才，足以解決人才流失嘅問題啦！