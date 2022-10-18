香港要融入國家發展大局，是正確、無可或免的戰略大方向。但是，怎樣融入呢？香港青年往大灣區及內地工作創業，是理所當然的。因為香港屬於大灣區，內地的發展空間與機會大於香港，有更多的選擇。不過，一股腦宣傳、資助香港青年往內地發展，是香港、乃至大灣區整體發展的主要戰略目標嗎？

香港是中國最重要的對外門戶，從香港連通世界。為甚麼不鼓勵大灣區及內地的青年來香港就業、創業，走向世界？或許，不知何故，香港青年不願冒險，走出海外發展不易，就讓他們至少走出香港到大灣區及內地，讓內地政府提供優惠和幫助，使他們在離家不遠的地方尋求發展。這也無妨，只要內地政府願意給他們優惠，超國民待遇，一如以往對待港商的態度，也算是對香港的回報。香港青年願意的話，也應該支持。這當有助香港與內地融合。

港人已有二、三十萬人在珠三角等地生活與工作，到內地生活與工作，不是甚麼新生事物，也不是甚麼冒險。只是香港現時的青年人缺乏進取心，要政府代其父母來作照顧。香港青年若真的北上，觀乎到內地升學的人數大增，應是未來趨勢。香港社會留下的空間，便應招募內地青年，乃至海外人才來填補。特別是這幾年，不少香港青年棄職往英國等海外移民，騰出的空缺更大。特區政府提出搶人才、搶企業，正好同時爭取內地和海外青年來港發展。更可不用提供特殊的優惠，而是大開中門，降低門檻。發達國家的人才不來，香港社會要求艱苦奮鬥的也未必適合他們。內地及一帶一路國家的青年，大多有極強的進取心和事業心，也能刻苦耐勞，更符合香港現時再出發，重建競爭力的要求。

融入國家發展大局，不是局限於現時的港人，也不是指返內地工作，而是以香港的條件，香港的人才（不限於本地出生、成長一輩，而是願意來港發展的人才），在香港與內地的政經條件底下，發展香港，貢獻於國家。香港應有發展戰略不同於內地，但與內地融合。

這樣的思維，是避免任何機械化或官僚主義解釋國家政策。融入國家發展，是香港與國家發展連接，與內地互補。香港要在百年不遇的全球大變中找出新的發展道路與戰略，不是坐待中央政府和內地地方政府帶領、牽引、扶助香港。