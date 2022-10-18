回歸後，所謂香港問題，就是如何貫徹落實「一國兩制」的問題，這個問題的核心和難以把握在於管治權的運用。運用得當，「一國兩制」才能行穩致遠，達到保持香港長期繁榮穩定、為中國的現代化、中華民族的偉大復興作貢獻的目的。

而運用得當的前提，是對管治權的自覺使用意識，這個意識在97回歸之初，大家比較模糊，甚至處於無意識狀態或少作為、不作為狀態。直到2014年，中央首次提出要對香港實施全面管治權，使用管治權的意識才明確清晰起來、才有了準備和積極研究制訂具針對性的具體的方針方法，在這之後的全國人大常委會為香港政改的「八三一決定」，即體現了中央全面管治權的精神和決心。

2019年反修例暴亂是一場內外勾結、旨在奪取香港管治權、顛覆「一國兩制」的顏色革命。一年後，《港區國安法》利劍揮出，中央全面管治權顯示了雷霆之力，之後又在香港選舉問題、立法會選舉問題上指導性的實施「改革和完善」其制度，改變了香港的管治生態和政治生態。

對此，中共二十大的政治報告指出，過去3年，中央依照「憲法」及《基本法》辦事，有效實施對特別行政區的全面管治權，落實愛國者治港原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折，走向由治及興的新階段。請注意，「有效實施對特別行政區的全面管治權」這句話，更明確了中央全面管治權的「主體對象」，更明確了中央管治權要「一竿子插到底」。

管治權是否運用得當、是否由治及興，實現良政善治，當然不僅僅是政治層面問題，還涉及多個方面，涉及二十大報告中所說的支持港澳發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，涉及完善特別行政區的司法制度和法律體系。事實上，香港回歸後的「港人治港」在上述方面都不合格，問題叢生。中央管治權也要在這些方面發揮作用才能扭轉局面，這也是管治權插到底！