不知是巧合，還是互相較勁，香港和新加坡即將同時舉辦金融科技活動，前者是金融科技周，後者是金融科技節，連名稱都雷同。有人難免擔心，香港尚未完全放寬入境檢疫措施，競爭力會不會不如早已徹底躺平的新加坡？對此，港府財經高官拍胸脯保證，預料金融科技周將有兩萬人參與，香港背靠國家面向世界，只要利用自身優勢，便毋須懼怕競爭。

港府高官一向喜歡吹牛，但這次說的倒是實話。香港最大優勢就是背靠國家，有14億人口的龐大市場作為後盾，有中央政府全力支持，加上本身雄厚的基礎和相對成熟的制度，確實不必害怕競爭。這些年香港許多方面都不如新加坡，並非因為實力和條件不如人，而是因為自己不爭氣。最近公布的一項「全球金融中心指數」，香港以一分之差被新加坡超越，排名跌至第4位，「紐倫港」變成「紐倫坡」，不少香港人因此感到沮喪。其實從另一個角度看，香港目前仍維持嚴謹的防疫措施，金融排名也只是落後新加坡一分而已，日後一旦恢復正常通關，要追回失地應該不難。

香港先天條件和地理位置都比新加坡優越，關鍵在於港府是否有所作為。新加坡已故前總理李光耀曾多次表示，很羨慕香港背靠中國內地的天時地利，時刻都想新加坡和香港調換位置。雖是玩笑話，但香港近水樓台先得月，確是事實。遺憾的是，香港回歸後不但沒有好好利用這些優勢，反而陷入政治泥沼，一味內鬥內耗，導致競爭力每況愈下，許多方面被新加坡後來居上。一場反修例黑暴，更是幾乎令香港萬劫不復。

幸好中央在危急關頭推出《港區國安法》，總算平息了暴亂，將香港導入正軌。現在反中亂港勢力已被打殘，外部勢力也已無從插手，香港進入回歸後難得一見的平靜期，如果港府依然無所作為，那就怨不得別人，只能怪自己無能。

多少事，從來急，天地轉，光陰迫。對港府而言，當前急務就是盡快走出疫情陰影，在放寬入境檢疫措施的同時，爭取早日恢復與內地通關，畢竟與內地通關的重要性遠遠大於對外通關。實際上，隨着內地疫情逐漸緩和，一切恢復正常運轉，經濟勢必重拾升軌，只要香港把握機會搭上順風車，就不難追回這幾年失去的時間。香港不怕新加坡競爭，最怕自暴自棄。