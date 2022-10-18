英國風雨飄搖，社會動盪，首相卓慧思的激進減稅方案更是壓垮自己的最後一根稻草，即使將關浩霆革職，改由侯俊偉擔任財相，棄車亦無法保帥。執政保守黨正討論首相卓慧思去留問題，報道指逾百名議員準備呈交不信任卓慧思的信件。民調亦指出，一旦提早大選，下議院650席中，工黨可取得過半的411席，保守黨僅137席。顯而易見，卓慧思的仕途已進入倒數階段，成為英國史上最短命首相的機率高唱入雲。

這一切都是咎由自取。英國社會問題千頭萬緒，包括能源價格飆升、鎊匯急貶、通脹、失業、罷工等等不一而足，倘卓慧思是一個負責任的政客，理應集中精力處理民生問題，偏偏她不務正業，將全副精神跟隨美國反俄反華，加上剛愎自用的性格，不聽意見，不恤民間疾苦，硬推「劫貧濟富」減稅方案，怎能不出事？何況出事後她第一時間撇清關係，將所有責任推給關浩霆，表現比約翰遜更爛，還不下台根本說不過去。須知人民不是傻的，減稅一直是卓慧思競選期間的倡議，豈能在搞出一鑊泡後推說毫不知情？

當然，移英黃人不管英國多麼不堪，他們一樣裝聾扮盲，自我感覺良好。有香港教師移英後「成功」獲得超市搬貨長工職位，更獲洋上司大讚做得好，喜不自勝，隨即在網上發文鼓勵同路人，賣花讚花香謂英國職場文化同香港大不同，「超市係要同客人建立關係，先至會回頭再幫襯，唔似香港嗰啲超市阿姐咁冷漠」。不問可知，又得到一班黃人圍爐取暖，自High一番。

卻從不想想，要是英國真的這麼好，何以他們這些有高學歷和專業資格的港人，移英後只能從事人棄我取的低等勞動工作？難道這不是崇洋媚外的奴性作祟？