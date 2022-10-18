目前，有約100位英國保守黨國會議員正聯署信函，表示對現任首相卓慧思不信任，看來唐寧街10號的土地公公，對這位新入伙的「傻白甜」主人十分不滿，正在鼓動風潮，想攆她出屋。就算卓慧思賴着不走，往後想必也是家宅不寧，既然如此，不如早日搬家，以免累己累人。

卓慧思出任首相不足50天，已充分展現出她個性中的多項缺點，例如輕率冒進、語言不實，以及欠缺承擔力。筆者常說，這個年頭西方社會的選民都像瞎了眼睛，不論是直選、間選，最後被揀出來的往往是「爛燈盞」，好些當選者的才具與品德，就連擔當一個小學校長也遠不足夠，更遑論要做一國元首。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭爆發後，整個歐洲的經濟陷於水深火熱，英國的情況更是尤其糟糕。上任財政大臣關浩霆曾是卓慧思的愛將，為了救亡圖存，他推出一份「迷你預算案」，然而，多項新措施卻是劫貧濟富、肥上瘦下，一望而知，就不可能行得通，結果自然招來惡評如潮。

新預算案雖然惹人非議，但畢竟尚未執行，首相與財相只消馬上道歉，再擬定一份新的，說不定問題就可以掀過去。卓慧思卻笨得可笑，出事後竟馬上卸責，說新預算案是關浩霆一人閉門造車的結果，她事前毫不知情，這種說法就連小學生也難以相信。退一步說，即使卓慧思所講是真的，但只要講出來公眾覺得是假，那就等於是假的，你便不能再以此為由，去為自己開脫。如此基本的道理，卓慧思竟然不懂，及後還迫使關浩霆辭職，她滿以為此舉可以卸去責任，但效果顯然是適得其反。看來卓慧思的八字，與相府十分合不來，我勸她還是及早下堂求去吧。