英國首相卓慧思因減稅風波備受逼宮壓力，英媒報道逾百名執政保守黨議員去信「1922委員會」，要求改變黨規，務求將她趕落台。「傻白甜」首相缺乏領導才能是事實，但英國已無政治人才，換誰個上台，「日必落帝國」的前途也是一片黑暗。

卓慧思在減稅風波中的表現，全無政治智慧可言。原財政大臣關浩霆明明月初已經收回引發金融市場動盪的減稅方案，卓大姐當時不順勢請對方吃無情雞，反而事隔多天，在關浩霆到華盛頓出席國際貨幣基金組織年會時，才急召他返倫敦領便當，就連解僱下屬的手法也是時機盡失，試問又有何德何能帶領英國走出當前的經濟困局？

難為關浩霆人在美國尚未收到緊急召回令時，還對記者強調他和卓慧思均不會提早下台，被問到下個月還是不是財相時更斬釘截鐵的說：「肯定，百分百，我不會離開」，忽被炒魷的關浩霆事後在發表給卓慧思的公開信中，大爆被對方要求「讓到一邊去」，幾可肯定事件中有人棄別人的車來保自己的帥位，甚至不惜反轉豬肚，令當事人心頭有氣。

卓慧思如今向曾在黨魁選舉中支持辛偉誠的侯俊偉招手，表面看是向黨內不支持自己的陣營伸出橄欖枝，實際上不難看出早已謀定後路，好替自己一旦從首相位置掉下來時，諸位請高抬貴手，不要趕盡殺絕，能當個後座議員，亦於願足矣。

之不過，舉凡政客皆非善類，尤其曾兩度競逐保守黨黨魁皆失敗而回的侯俊偉，眼神滿帶進擊性，隨時將卓慧思取而代之亦不足為奇，屆時又再重演英國首相頻頻換的老調。說到底，唐寧街10號最實至名歸的主人，非內閣辦公廳首席捕鼠大臣拉利莫屬，此貓連狐狸也敢驅趕，有膊頭、有擔當，遠勝一眾只識得狗咬狗骨的政客。