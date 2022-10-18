香港已實施劏房租管條例接近9個月，筆者早前聽到不少租戶反映，今年被業主加租後，仍沒有收到租賃協議，口頭說了算，濫收水電費仍然持續。更甚者，就是有業主沒有按條例法定要求，向差餉物業估價署提交條例實施後訂立的新租約通知書（租賃通知書）。

筆者是支持制訂劏房租管，目標是旨在對劏房租戶加強保障，也支持當局實施起始租金，並要開展研究進一步規管劏房，即實施發牌制。但有效實施劏房租管，當局加強執法是重要的一步。

筆者上周與所屬政黨就發表了一項問卷調查，近半受訪者指條例保障不足，七成支持制訂劏房起始租金，七成三受訪者支持制訂劏房發牌制度，禁止無牌劏房出租。無論是否居住在劏房，市民都期望要更好保障劏房居民權益。起始租金的制訂，我們建議參考同區劏房平均呎租為基礎，再容許有不多於10%增幅為上限。這個前設是政府已陸續收集了劏房租管的租賃通知及登記，通知包括列明劏房地點、租金及面積等。但實情又如何呢？我們曾向差估署查詢，獲得的回覆，截至9月底為止，該署只收到7,000份劏房租約通知書。以十萬個劏房計算，我們最初估計法例實施第一年，都應有接近一半約5萬份租賃通知書，但目前登記的卻只佔總數7%，不足一成。

換句話說，執法情況確實未如理想。雖然是違法及有罰則，業主仍然不向差估署提交租賃通知，有居民反映向業主索取書面租約，被要求繳交1,000元而作罷。差估署成立了50人隊伍跟進執法，成效如何，須有所交代。要制訂起始租金或發牌制的前提，是當局先做好執法工作，包括主動出擊巡查及搜集證據，對違法人士起訴，以收阻嚇作用，這樣才不會讓條例成為無牙老虎。