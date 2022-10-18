前年7月1日銅鑼灣皇仁書院外的刺警案，在本月13日審結。兇徒是一名26歲的前工程師，用軍用摺刀從後刺傷防暴警察後，在逃往倫敦的航班上被捕，被判囚5年；同案兩學生，一被判33個月，另一待索教導所報告後判刑。法官量刑之輕，登時引來社會非議及強烈要求律政司必須覆核刑期，還社會公義和公道。

案情顯示，主犯黃鈞華攜軍用摺刀，暴動是有備而來；刺警後即經同案另一同犯預先安排乘往倫敦的機位潛逃，計劃周密，暴露蓄意刺警恐襲動機，不是一時衝動的起意。可是量刑之輕，令公眾強烈質疑司法不公，對比黑色暴亂其他嚴重傷人或襲警案件，最少也判7年及以上。元朗「721」案藤條打人最高判7年，觀塘𠝹刀刺警案判7年9個月，太古城咬甩耳朵案判14年半，對此，律政司司長林定國必須及時上訴覆核黃鈞華獲不合理輕判。

其實，這宗刺警案是發生於《港區國安法》生效之翌日，政治意味是非常明顯。黑暴勢力用殺警的恐怖手段反對國安法，製造社會恐慌和不滿，案件性質如此嚴重，法庭豈可高高舉起，輕輕放低？何況，「七一」殺警恐怖襲擊案是絕非孤立的。

去年「七一」，在銅鑼灣崇光百貨公司門外又再發生刺警案，兇手刺警後自戕斃命，清楚顯示境內外敵對勢力刻意要在7月1日炮製血色仇恨悲劇，製造社會恐慌，圖用「烈士死忌」悼念贈興，今後年年用黑白的政治顏色符號標籤中共和香港特區，用心何其醜惡陰毒！無他，因為「六四」能量食了逾30年，無以為繼了，要找新的仇恨對立作政治圖騰煽動，去年港大學生會在「七一」後搞悼念殺警烈士的目的就在於此。無論如何，國安法生效後連續兩年「七一」發生刺警恐怖襲擊，絕非偶然和孤立。