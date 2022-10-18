二十大發表的工作報告中，習近平表示，治國有常，利民為本，為民造福是立黨為公、執政為民的本質要求，必須堅持在發展中保障和改善民生，鼓勵共同奮鬥創造美好生活、不斷實現人民對美好生活的嚮往。旨哉斯言。

報告回顧過去10年中國實現小康，832個貧困縣全部摘帽，歷史性解決絕對貧困問題。習近平說，實現小康這個中華民族的千年夢想，打贏人類歷史上規模最大的脫貧攻堅戰，為全球減貧事業作出大貢獻。他提出加快建設農業強國，全方位夯實糧食安全根基，守住十八億畝耕地紅線，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

國以民為本，民以食為天。孔子早說過：足食，足兵，民信之矣。要全面建成小康社會，對於一個14億人口的大國，認真唔容易。中共十八大提出到2020年「全面建成小康社會」，正是歷史理想和政治使命的延伸，「小康」已不再只是一個思想實驗名詞，而係有咗成為現實嘅條件。

「小康」早見於約三千年前嘅《詩經•大雅•民勞》：民亦勞止，汔可小康。意思是說老百姓太勞苦，也該稍稍得到安樂了。先民的理想，歷代都有托古言志，如宋朝洪邁便說「久困於窮，冀以小康」；明成祖朱棣就話「如得斯民小康，朕之願也」；連孫中山嘅民生主義，指向嘅莫非小康夙願。可見要奔向小康社會，說易行難。論者指有記載的中國史，就是一部人類對抗飢餓和貧困嘅歷史。新中國成立73周年，特別係2012年十八大以來的脫貧攻堅史，是對整部中國史嘅全景回應。習近平說：江山就是人民，人民就是江山。中國共產黨領導人民打江山、守江山，守的是人民的心。老朽認為領導人記掛人民的飯碗，心中有民，民信之矣！