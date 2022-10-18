俄烏戰爭影響世界局勢，受到輿論關注。奈何局外人得到的資訊是不完整的，坊間絕大部分剖析及評論，只能建基於傳媒的報道，這不但影響分析的準確性，更會讓輿論在不知不覺中，淪為西方世界的棋子，變成對付俄羅斯的一大利器。最近有關普京或會動用核武的言論，正是最佳例證！

普京有可能動用核武嗎？現階段是不可能的！絕大多數關於普京將動用核武的預測，均建基於「俄軍敗局已定」這一立論之上；然而這立論，不過是歐美傳媒結合了烏軍反攻及俄軍動員令炒作出來的假象。烏軍反攻並成功收回部分失地，是真的；俄羅斯徵召預備役軍人入伍，也是真的；兩者結合，容易讓人認為俄軍損兵折將，繼而認為俄軍節節敗退，畢竟有烏軍收復部分領土作為佐證，對吧？問題就出自這裏，「損兵折將」不代表「敗局已定」！事實上，俄軍依舊是進攻的一方，烏克蘭仍然喪失逾一成領土，勝利的天秤從沒向烏克蘭傾倒！

誠然，說俄軍攻勢受挫、損兵折將，是絕不為過，否則普京也不會貿然增兵。然而，烏軍一兩次大捷，對戰局也未必起到決定性作用，尤其當俄軍決定增兵後，影響已愈來愈少；更何況，烏軍強力反攻，難道就沒有損失嗎？假如沒有損失，烏軍今輪反攻，如今豈會止步不前呢？

說到振興經濟，普京或許只屬二流；但論將才，在世界各國領袖當中，普京可謂數一數二，自然不可能被一兩次挫折擊倒，急急動用核武。倘若俄軍急於震懾烏克蘭，不再考慮平民死活，大可以把精確打擊策略改為地氈性轟炸，一樣起到低當量核武的效果，招來的國際壓力也相對較小。更何況，烏克蘭與俄羅斯是山水相鄰，同為切爾諾貝爾核災難的受害者，俄軍在烏克蘭土地上動用核武，一旦核輻射向俄羅斯方向擴散，普京不是自找麻煩嗎？

那麼，俄羅斯在甚麼情況下才會動用核武？普京又為何威脅動用核武呢？普京的言論，顯然是說給以美國為首的西方國家聽的。換言之，假如美國等西方國家直接參戰，俄羅斯很有可能動用核武，而且地點絕非烏克蘭，而是參戰國的本土。畢竟俄羅斯不像美國，擁有由11艘航母組成的遠洋打擊力量；縱然俄軍庫茲涅佐夫號航母能順利接近美國本土，其威脅亦有限，與核彈的威力不可同日而語，這也是西方如此忌憚俄軍北方之神級核潛艇的真正原因！

更重要的是，俄羅斯一旦動用核武，目標不一定是城市，甚至未必是陸地，皆因屆時在海上，將有更具戰略意義的目標，正是美軍艦隊。假如美軍參戰，俄軍想要摧毀美軍艦隊，可謂是困難重重，反艦導彈能否順利突破「神盾」防禦且不說，突破了也未必能夠摧毀整支艦隊。然而，採用核彈頭就另作別論，即使未能擊沉美軍，至少能造成核污染，美軍所付出的成本將會更高，美國能承受得起嗎？