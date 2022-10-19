正論：傳播成謎令人憂　抗疫千日愁更愁

抗疫千日，沒有傳來好消息，反而在新冠疫情欲斷難斷之際，又傳來類鼻疽大舉入侵。本港今年已錄得29宗人類感染類鼻疽個案，6人死亡，當中4人都是居於深水埗區。最令人憂慮的是，類鼻疽傳播途徑成謎，衞生署堅稱採集區內百個環境樣本均無驗出惡菌，袁國勇團隊則在一患者家中兩處有所發現，言人人殊，人心惶惶。

事實上，衞生署今次的處理手法備受爭議，本報最先揭發深水埗區有爆發，但衞生署十問九不答，有隱瞞之嫌。直到紙包不住火，市民不滿愈演愈烈，才「擠牙膏式」承認有關情況。直到昨日再安排講座講解，但深水埗居民仍然不安，坦言不知如何預防，直斥署方提供的資訊不切實際。

這還未止，衞生署昨日仍堅稱在深水埗採集的過百份環境樣本中，均無驗出導致類鼻疽的伯克氏菌，與港大微生物學系講座教授袁國勇團隊所作的環境調查大有出入。後者在其中一名患者家居中採集到的兩個樣本，核酸檢測均驗出伯克氏菌，涉及一個浴室水龍頭的拭子樣本及一個花瓶內壁拭子樣本。袁國勇指，暫無證據顯示病菌源頭來自食水，水務署初步亦未有發現該區的供水系統曾出現故障或損壞，在相關配水庫及食水樣本的化驗檢測亦未有異常；加上衞生署強調8至10月錄得的17宗個案，患者住在16幢大廈，從未飲用過未經處理的水，意味因飲用山水而受感染一說並未成立，傳播途徑依然不明。

可以看見，現在許多情況仍處於未知階段，唯一可知的是，衞生署處理手法拙劣。在新冠疫情肆虐近3年之際，署方作為抗疫前線部門，理應明白開誠布公的重要性，惟有讓市民對病毒加深了解，知所應對，才不至於引起恐慌。回想今年年頭第5波新冠疫情大爆發，衞生官僚非但沒有安撫市民情緒，更無提供有用資訊，反而叫患者一窩蜂湧往急症室，結果公院應聲「淪陷」，大量未能入院的年老患者被迫在寒風之下苦候，究竟當中有多少人死於寒冷天氣，不問可知。

如今事過境遷，抗疫亦來到第1,000日，港大專家何栢良冀港府大幅放寬甚至取消某些防疫措施，善意的提議固然未獲政府回應，現在更迎來類鼻疽恐慌，衞生官僚依然未見長進，對惡菌諱莫如深，深水埗居民愁上加愁。

說來實在羞恥，香港在歷屆特區政府無能官員把持下，創下多個恥辱性第一。包括全球首例人類感染禽流感，接着淪為沙士重災區，不旋踵又爆發亞洲首例豬流感，近年更包辦了大鼠戊肝首發之地及個案最多之地。本港衞生情況每況愈下，鼠患嚴重，垃圾如山，奇難雜症愈來愈多，反映港府不管搞多少次全城清潔運動都只是走過場，藏污納垢、烏煙瘴氣依舊不變。

香港目前面對的問題千頭萬緒，新冠未斷尾，惡菌復來襲，經濟奄奄一息，通關遙遙無期，移民潮絡繹不絕。特首李家超今日發表任內首份《施政報告》，有何良策撥亂反正，全城都在看着。