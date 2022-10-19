世界視線：世界經濟陷衰退　落後國家現饑荒

IMF警告，新冠還在延續、美政府藉口打擊通脹急劇加息及俄烏戰爭，使國際三分之一的地區會今明兩年陷入經濟衰退，其中只有美國預期1%，歐洲整體只有0.5%及中國只有4.4%增長。全球總計去年有6%（對比2020年是大衰退），今年3.2%及來年2.7%增長。9月美國通脹是8.2%，未見可觀回落（8月是8.3%，預期8.1%），9月零售居然是零增長（預期增加0.2%），都說明美國經濟在收縮中。

影響經濟衰退的重要因素有銀行大幅加息令需求收縮，俄烏戰爭引致能源危機、食品供應受阻及價格上升，還有中國防疫嚴厲清零打擊國際商貿，中國自身也要應對樓房泡沫的問題，不利擴大內需及中國與全球商貿發展。IMF根本立場是支持各國要以加息收緊貨幣政策以壓制通脹，亦承認其實二次大戰之後，美國每次引導性的急劇加息對抗通脹，都會帶來全球經濟衰退的必然代價。

今次經濟衰退受害最大的是歐洲，由於能源危機導致高通脹及低消費，加上戰爭打擊了歐洲生產及商貿，都會令民生苦困，但最嚴重的問題還在陸續出現，那就是資金出走美國，生產流入低生產成本國，歐洲會產業凋零，失去幾十年來和平及廉價能源帶來的競爭力，更要面對失業及人才外流。唯一值得慶幸的是歐盟政府有整體的社會福利機制，即使貧窮加劇也不致出現饑荒 。

但發展中國家就不這樣幸運了。IMF執行總裁Kristalina Georgieva警告饑荒及貧窮帶來暴亂會在全球不少地方出現，有三億四千五百萬人受威脅！能夠有糧食生產或有優質自然資源可交換的就相對幸運，但不少第三世界國家缺乏這些條件就要依賴國際救援組織的幫助了，但在全球經濟衰退及食物大幅漲價的時刻，實在不容樂觀。

德國的荷蘭商業集團ING首席經濟師Carsten Brzeski相信，美國政府急於升息，如果看不到通脹顯著回落的成效，有可能不斷加碼到過頭失控，不但美國股市會受重創，經濟會衰退及本土出現高失業率。只有當國家操控準確，加上帶頭加強基建、增加創新科技及新能源開發的投資，才會解決如今能源的危機及經濟衰退，但這不可能很快有成效，改善的到來起碼是3到5年後的事！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻