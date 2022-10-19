功夫茶：老伯怪癖養老鼠　肥屍大隻嚇街坊

疫慌下，市民無不加強個人衞生，除咗搓手液常備，口罩不離身，總之小心翼翼防病毒入侵；近期政府又展開全港清潔運動，尤其要打擊約600個衞生黑點，並致力於滅鼠工作。照道理，喺政府雷厲風行下，鼠輩點都會收斂吓啩？

奇就奇在有個並非衞生黑點嘅地方，近排碩鼠橫行，嚇煞街坊！呢，功夫茶講緊葵涌石蔭路二號和四號休憩花園，近日變老鼠樂園！街坊話老鼠逾30隻，肆無忌憚喺欄杆、花槽亂竄，有大有小，嚇到街坊要兜路返屋企，唔敢途經公園。有街坊更指有老鼠入屋咬爛物件；亦有女街坊早上見鼠蹤，大到貓咁款，認真誇張。

嗱！謎底終於揭開。葵青區議員劉貴梅，幾星期前喺花園花槽發現麵餅及麵碎，唔通天降麵餅或樹上生嘅咁神奇？佢向街坊查問究竟，發現有一年約70歲阿伯，常喺晏晝兩點多出現喺花園，佢會戴上cap帽及將一個袋掛喺花槽欄杆上。據悉阿伯會喺附近餐廳後巷垃圾桶檢拾廚餘，然後往公園餵老鼠！

阿哥，天下之大，宇宙之奇，「養鬼仔」都聽過，竟然有人養老鼠！喂吖，明朝遺民張岱話過：人無癖不可與交，以其無深情也。依家呢位阿伯都算有另類癖好，深情到阿貓阿狗甚至迷你豬佢唔養，偏要執廚餘養老鼠！大佬吖，一個人有癖冇問題，好似情迷紅酒收藏古董，即使有怪癖如偷女人高跟鞋、胸圍底褲係咁索，呢的「戀物狂」變態、心理唔平衡，控制唔到都係自己衰；之但係，怪癖到攞廚餘養老鼠，搞到老鼠為患，多到出入民居，遺禍公共衞生，咁可以好大鑊！

各位，香港嘅公共衞生已經夠不堪㗎啦！18區處處係老鼠樂園，老鼠引起嘅疾病更不容小覷。本港自2018年出現首宗大鼠戊型肝炎個案，至今年9月共錄得17宗個案冠絕全球，引起世界關注。衞生防護中心指出，人類感染大鼠戊型肝炎嘅確實傳播途徑尚未明，但一般導致人類感染嘅戊型肝炎病毒主要係透過糞口途徑傳播。

要言之，老鼠躝過啲嘢，譬如罐裝汽水罐面，或遺便溺喺罐面，其排泄物污染嘅食物或水，人類一旦接觸或食用，就存在「中招」風險啦！仲有，由老鼠引發、死亡率高達四成嘅漢坦病毒，曾有內地漢因染疫死亡，本港亦曾出現個案。功夫茶不得不提醒，冬季流感高峰期即將來臨，疫情持續，若然鼠患又來拍門，三疫夾擊屆時真係唔知點死！何況仲有類鼻疽來勢洶洶。本報記者尋日去過該處花園視察，暫冇發現鼠蹤。花槽位置植物已移走，惟多個捕鼠籠門關上，唔知想捉乜？有關部門唔該醒定啲，若然嗰位怪伯再現身餵鼠，就應果斷票控執法，否則鼠患難滅！