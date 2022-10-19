美國全面壓抑制裁中國半導體行業的發展，凸顯出美國政治體制與政治文化的特色。

美國是民主制度，政策與法律主要由國會通過。但是國會與民選總統都要面向選民，能夠組織和動員起選民的均可對國會與總統施壓。因而政治思想與意識形態，只要有足夠選民支持便可迫使政府接受。只要數目龐大，不管是非對錯，也不管對國家社會有利或有害，都可用民主名義、民主程序通過，這便是多數人的專政。不過，多數人的想法，投票不是完全理性，反而是易被媒體、輿論影響。美國的大眾傳播基本上屬大財團控制，煽動、洗腦的情況也因此從來都十分嚴重。這就使代表少數利益的財團勢力可以發揮其金權力量，操縱政府的政策。

以制裁中國半導體行業為例，主張制裁的國會議員受政治游說組織游說。一是利用它們有關的群眾勢力施壓。二是用金錢或其他個人利益來作收買。美國國會的游說組織是合法的賄賂工具，發揮作用依賴背後支持的資本。議員成功推動議案，便可向所屬選民邀功，增加政治本錢。失敗，又重新開動游說程序，議員還可與游說組織討價還價。更有甚者，美國國會議員可買賣股票，最近立法禁止卻未執行。國會通過議案全面制裁中國半導體行業，議案即使未完成，也影響了與中國半導體有關和與之競爭的企業的股票價值。這樣的訊息便成極具市場價值的內幕消息，且是議員可直接參與決定的訊息。於是在議案通過之前消息一起一落都左右企業股票價值的變化，議案通過，批准大量公帑資助美國本土半導體企業，成對後者的巨大利好消息。股票價格大漲，買了有關股票的議員便大發橫財。他們亦可以用不同的方法、不同的代價把內幕消息傳給親朋好友，一起賺內幕消息橫財。由於美國股市龐大，涉及的金額巨大。議案亦涉及海外企業和它們所在的海外股票市場。內幕消息與股市上的資本集團結合，不僅得益，更可操縱市場。

美國的民主政治實際便是借民主之名，實行讓資本與政客通過民主程序，操控政府，與資本合作，操縱市場。根本的目的是利潤，而不是甚麼民主、自由。

因此，美國制裁中國半導體的政治，還是金權政治，究竟是否可以抑制中國半導體行業的發展，復興美國半導體行業，其實並不重要。