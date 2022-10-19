去年7名「光城者」成員在街邊擺攤鼓吹「武裝起義」，被控干犯《港區國安法》的「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」。日前法庭判決，其中5名被告被判入教導所，據悉這是國安法案件下首宗有被告未被判監入獄的案件。

國安法指定法官認為，被告犯下罪行雖屬「情節嚴重」，但不排除他們因不成熟犯案，故輕判。別開生面的是，法官指出其中一名被告在求情信中提及國務院發表的《中國的民主》白皮書，表揚他查證資料、多角度思考，認清事物，值得讚揚及「相當正確」，寄語其他被告學習倣效，這對認識國家和香港是有所得益的。法官說，「光城者」過往強調「不要被人洗腦」，該被告「正正做到」。

這位年輕的被告，具體怎麼引用《中國的民主》白皮書的內容，「了解事實和深入分析」、「多角度思考資訊」，從而「認清事物」，法官沒有透露。但從他的讚賞中我們可以感到，被告大概正從過往反中亂港、「黃絲」洗腦中通過自我學習而洗清了錯誤認知，「從新認識國家和香港」，這就是犯案被懲、通過認罪和學習自我反省，改正錯誤認識、建立正確觀念的過程。

「人們的社會存在決定人們的社會意識」。香港回歸前，英夷管治香港150年，殖民統治是其社會存在，冷戰數十年，香港屬於西方陣營是其社會存在，資本主義的經濟基礎和上層建築是其社會存在。這樣的社會存在，決定了港人的社會意識，這樣的社會意識，令到一些港人的意識形態和思想觀念漸漸變成抗拒社會主義、抗拒香港回歸祖國、抗拒「一國兩制」的。

香港回歸後仍然是港人「社會意識」的基礎，有了這個基礎，就會很自然的生長出政治上的反對派，他們就會在意識形態領域、思想、文化、教育方面宣揚反中仇共，顛覆「一國兩制」，向年輕人洗腦，引向犯法犯罪之路。