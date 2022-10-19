也許是稱霸世界太久了，美國養成唯我獨尊的習慣，總是癡迷本身實力，過高估計自己，過低估計別人。尤其是面對迅速崛起的中國，美國一方面焦慮不安，一方面狂妄自大，以致方寸大亂，昏招迭出。最近華府公布一系列出口管制措施，進一步禁止對華提供晶片，連非美國企業也受到無理限制，企圖以此扼殺中國半導體產業，阻止科技發展。西方媒體形容這是拜登政府迄今為止「最激進的措施」，其實這不只是最激進的措施，而且是最霸道、最野蠻、最不守國際貿易規則的措施。

只有狂妄無知的人，才會相信靠這種不正當手段就能阻止中國科技發展；也只有失去自信的人，才會如此歇斯底里害怕中國和平崛起。過去美國無法阻止中國研發兩彈一星及其後續發展的載人航天工程，現在又如何阻止中國發展半導體等科技產業？無可否認，美國的限制措施難免會給中國帶來一些障礙和困難，但同時也會激勵中國加快自主研發步伐，只要持之以恒，終有成功的一天，到頭來受損的只會是美國企業，因為他們將永遠失去中國市場。

中國是世界最大的半導體消費市場，佔整體銷售額三成以上，美國搞技術脫鈎，分明是損人不利己。半導體產業需要全球分工合作，美國自己也無法單獨製造晶片，它要限制對華出口，必然會拖累全球產業鏈以及相關企業，其他國家願意跟隨其起舞嗎？首先南韓就不會同意。早在美國開始策劃組織「晶片四方聯盟」時，南韓政府就表明兩大立場，一是應該尊重「一個中國」原則，二是不應該對中國實施出口限制。畢竟南韓半導體企業早已在中國深入布局，既需要中國的市場，也需要從中國進口原材料，一旦和中國脫鈎，損失將無可估量，日後的發展也將無以為繼。當年美國以不光彩手段打殘日本半導體產業，下一個目標可能就是南韓半導體產業，南韓企業豈能不為自己着想。

老美經常將國際規則掛在嘴邊，其實最不守國際規則的恰恰就是自己。一個抱着冷戰思維、執意零和博弈的國家，怎能取信於人？又怎能領導世界？目前美國依然擁有技術優勢和各種霸權，可以號令天下，可以對其他國家威逼利誘，但多行不義必自斃，美國愈是不擇手段，愈是暴露其險惡用心，遲早將自己置於全世界的對立面。