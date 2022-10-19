閉關鎖港接近3年，本港經濟奄奄一息，過去車水馬龍的旺區風光不再。數據顯示，今年7至8月份，銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角四個核心區共錄得845間吉舖，較今年第一季略增16間，空置率則在半年間由11%升至11.2%，慘淡情況不知伊於胡底。

筆者日前和朋友到銅鑼灣食晚飯，九時許踏出食肆想找一間糖水舖食糖水，記憶中堅拿道西有一間老式糖水店，詎料走勻整條街均看不見，而且十室九空，水盡鵝飛。波斯富街一樣好不了多少，吉舖比營業中的店舖還要多，死氣沉沉。弄到如斯田地，當然同疫情有關，港府無意與國際恢復正常通關，又不打算取消防疫措施，與內地通關更是遙遙無期，加上香港租金高昂，小店吃不消只能關門大吉。

正如政商界所說，「香港搞內循環等於內出血」，惟港府似乎仍嫌內出血未夠多，對社會要求通關之聲置若罔聞。高官更振振有詞揚言香港背靠祖國，無懼與新加坡競爭。誠然，香港最大優勢是有祖國支持，樹大好遮蔭，這一點連李光耀都開口表示羨慕，但正因為香港過於倚賴內地，以致中港封關，經濟便大受打擊。可以看到，內地過去不吝對香港送大禮，個人遊更令香港經濟暢旺十多年，樓股齊升。但有得也有失，此舉養成香港飯來張口，不思進取，到了疫情來襲，失去內地活水便頓時不知所措。

二十大揭幕，國家領導人表明堅持動態清零不動搖，港官聽到更不敢越雷池半步。事先張揚的「0+0」胎死腹中，「逆向隔離」又被深圳「彈鐘」。無可否認，只要中港通關，本港經濟慘況便迎刃而解，但問題是通關未有日期。今日發表《施政報告》，特首會有振興經濟的妙計嗎？