英國財政大臣關浩霆，在朝只約40天，被迫掛冠而去，罪名是他制訂的財政預算案，肥上瘦下，緩不濟急。

我們打開關浩霆的履歷表，他出身於劍橋大學和哈佛大學，系出名門，擁有博士學位，曾出版《戰爭和黃金：五百年的帝國冒險和債務史》一書，內中深研經濟發展的特質與規律，別具洞見，廣為傳頌。由這樣的人出任財相，內閣理應深慶得人，為何現實卻是相反？

關浩霆建議向富人減稅，讓富有者更富起來，其實是極具睿智的做法。情形就如在酒會上，用金字塔方式疊起層層酒杯，你向最頂層的杯子注上香檳酒，第一層先滿了，酒水就會順流到第二層，第二層也滿，接着就是第三層，最後全部杯子都會盛滿香檳酒。鄧小平提出發展中國經濟，就得讓小部分人先富起來，他所用的，也是與關浩霆相近的理財哲學。

為甚麼鄧小平的實驗成功，關浩霆卻要碰得焦頭爛額？這就牽涉到國民智慧和政治體制的問題。倒香檳酒的理論要能實踐，老百姓必須具有長遠目光，願意在短期內接受「富者愈富，貧者愈貧」的現象。當年中國的老百姓接受了，因此迎來神州大地的翻天巨變；今日的英國人不接受，故大不列顛國的財政狀況，恐怕只會愈來愈糟。

昔日的中國人民，未必比今天的英國百姓更聰明、更具遠見，兩者之所以走上不同道路，我認為是因為政治體制不同。平民百姓大多短視，所以在民主體制之中，很難容得下太具遠見的領導人；中國走的卻是中央集權之路，英明的領袖可以一言而為天下法。鄧小平慶幸能夠生於適當的時代、適當的地方，要是在今日的英國，說不定遭遇也會跟關浩霆無異。