美國前總統奧巴馬出席網上播客節目，認為民主黨黨友花太多時間、精力和資源，追擊共和黨的特朗普及指出其他共和黨人有多無禮或刻薄，反觀選民的基本利益，例如租金問題、燃料價格、兒童看護等卻被喧賓奪主。民主燈塔的政客對內互相攻訐，對外說三道四，這是世界無日安寧的主因。

民主黨欠民主，共和黨不共和。新加坡建國總理李光耀早就以英、美為例，說明「兩黨政治必然走向平庸」。相比起就着民生議題提出改善方案，集中批評政敵的不是，當然要來得省時省力。惟英媒《金融時報》指出，「如果民主黨在11月的中期選舉中失去對國會的控制，我們將在未來兩年再次看到執政癱瘓的情況」。

美國藍州與紅州長年累月的意識形態鴻溝，令「兩個美國」之間的敵意形成一種你死我活的思維，試問政客在這種一旦失勢大有可能被政敵整得很慘的政治環境中，哪有空閒關注選民的基本利益呢？美國政府連教育青少年也做不好，槍擊案問題氾濫，反吸毒、反貧窮與墮胎政策讓國民搖頭，還要插手國際事務，要麼挑動戰爭，要麼以人權為幌子對別國指指點點，本末倒置。

就在奧巴馬提點黨友之際，其昔日副手、現任總統拜登在俄勒岡州出席助選活動時，可能受到啟發，話鋒一轉，改為批評英國首相卓慧思，指她的減稅計劃是一個錯誤。拜登加徵富人稅，英國小弟卻反其道而行，這要如何確保美國富人不想方設法將資金湧入英國？老美不臭罵她才怪。

雖然拜老頭這等「助選」言論也實在沒看場合，但觀乎外界反應，令人想起了尼日利亞詩人Ben Okri所言：「魔術師跟政客有很多共通點，他們同樣都是把我們的注意力從他們真正在做的事轉移」。