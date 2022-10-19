特首今日將發表其上任第一份施政報告，無論是提出房屋土地措施、吸納人才與經濟發展，疫後復常策略，醫療及環境衞生、青年、文化及體育政策等，大家都充滿期待。

筆者今次想特別提及少數族裔人士的問題。筆者是所屬政黨少數族裔委員會主席，過去一直關注少數族裔在港人士的共融問題、兒童在主流學校學習困難、青年升學及向上流動情況、社會上種族歧視問題等。特首在撰寫施政報告時，也有聆聽少數族裔的聲音，筆者早前亦有聯同少數族裔委員會代表及部分宗教團體領袖，與政務司司長交流，就施政報告諮詢，反映少數族裔人士的意見。

香港是一個多元文化的社會，非華裔人口接近62萬，撇除30多萬外傭，少數族裔人口已在不斷上升。筆者早前走訪了多個少數族裔宗教團體，綜合意見後向政府提出了數點建議。包括要求當局正視他們對宗教場所的需求。另外，對少數族裔人士及宗教團體，給予肯定。例如，筆者知道位於灣仔的印度錫克廟，所屬團體多年來建議在逾百年二級歷史建築會址旁的里巷，改名為錫克廟巷，以突出他們在香港的歷史由來與社區發展，卻一直未獲正視。

另外，當局也應推出措施，多關顧少數族裔的青年，可考慮推出更多扶助少數族裔青年的師友資助計劃。筆者聽到礙於學習中文或其他問題，部分青年人沒有完成基本學業，就要工作幫補家計，當局也應透過培訓或就業計劃，扶他們一把。此外，當局可增撥資源，增加地區少數族裔支援服務中心，為他們提供不同的社會服務，如學習中文、就業培訓，甚至為青年人提供體育訓練及康體活動。多元文化共融不應只是口號，筆者期望特首的施政報告，也會有觸及支援少數族裔人士的措施。