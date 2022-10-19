「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一，一定要實現，也一定能夠實現。」國家領導人的金句，是中共二十大首天全體大會上獲得掌聲時間最長、掌音響度最高的一段擲地有聲的發言，充分反映了民心黨心國心，「國家統一」、「民族復興」是中國式現代化最大特點。

自中國革命先行者孫中山先生在111年前領導辛亥革命，推翻滿清王朝，結束封建帝制之後，中國社會又陷入半封建半殖民地的悲慘歷史冰窖。軍閥連年混戰，國家四分五裂，大半國土淪為各國帝國主義裂土瓜分的殖民地半殖民地。好在100年前，中國共產黨的創立，才實現帶領和團結全國各族人民完成新民主主義革命，建立新中國，展開了開天闢地的社會主義革命和建設的新一頁。

「祖國完全統一，一定要實現，也一定能夠實現」，正是中國人百多年來的初心和夙願，香港在回歸後成立特區，便是這個夙願實施的一個歷史過程。但是，港人以切身近10年的經歷和香港遇到的風浪，充分體現要貫徹「一國兩制、港人治港」的實踐，絕對不是一帆風順的。過去10年，美英在香港搞代理人戰爭，加上「台獨」勢力瘋狂介入，港內外敵對勢力互相勾結，妄圖推「港獨」、搞顛覆，奪取香港管治權，從而破壞「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前」的歷史進程。「台獨」利用陳同佳殺人案，破壞兩岸四地正常關係，支持和煽動「反送中運動」，支持和策動世紀黑色暴亂、港版「顏色革命」，台灣成為香港最近距離的黑暴訓練基地和潛逃巢穴、火藥桶和武器庫。

回歸25年尤其近10年的經歷敲醒港人，要有安樂茶飯，必須同搞分裂、煽「港獨」作堅決鬥爭。