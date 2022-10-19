俄烏戰事仍然膠着，俄羅斯總統普京早幾日稱沒有必要再大規模攻擊，卻以好幾十架自殺式無人機襲擊基輔，烏方稱擊落逾30架自殺式無人機；而戲子總統澤連斯基更呱呱叫，稱俄羅斯向伊朗訂購了2,400架shaded-136自殺式無人機。俄羅斯真係不必使用核武攻烏克蘭，變陣以無人機炸到基輔滿目瘡痍，已搞到澤連斯基又要乞求美歐增加銀両軍援，提供防禦武器喇！

都話長貧難顧，一個國家靠乞，永遠抬不起頭，更遑論可以成王者榮耀！俄烏戰事拉鋸，只有不利烏克蘭，尤其歐洲嘅寒冬愈逼近，愈對烏國不利。據民調，歐洲老百姓嘅思想正在悄然發生變化，那就係對制裁俄羅斯嘅支持不再那麼堅定，對「挺烏抗俄」不再那麼「熱血沸騰」，對自己家庭嘅生計前景也不再那麼樂觀。

法國嘅民意調查指四分之三嘅法國人認為，歐洲對俄制裁事倍功半，對迫使普京結束戰爭毫無效果，過半數人甚至認為對烏克蘭嘅財政和軍事援助冇產生任何期待嘅效應。至於德國，民調亦顯示逾八成受訪者擔心戰事若持續下去，他們會失去工作，成為戰爭嘅犧牲品。收入愈高，擔心失去工作嘅人比例愈高。

為咗節省天然氣，德國綠黨嘅州長告誡人們可多用洗澡面巾擦身，以減少每周沖涼嘅次數；意大利政府甚至建議煮麵條時水一燒開就熄火蓋鍋蓋，讓餘熱把麵「燜熟」。歐洲各國看來都為寒冬及經濟危機而節能，其情可憫！這也說明，通過軍事手段制服俄羅斯係唯一可行嘅主張，已大幅度失去市場，而軍援烏國，力度愈大則延長戰爭嘅可能性愈高，制裁俄羅斯嘅代價會更大。民意不可逆，歐盟各國自身經濟充滿危機，而美國查實亦內外交困，再死頂援烏，恐又引起民怨，最終拖垮自己！