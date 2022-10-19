中國共產黨第二十次全國代表大會剛開幕，國家領導人發表了重要講話，雖然講話的主題是由領導人代表第十九屆中央委員會向大會作工作報告，講述過去5年黨的工作和成績，但報告也不時提及香港。剛在北京閉幕的中共十九屆七中全會發表了公報，在回顧自十九大以來5年工作的同時，也談論到香港問題，認為在這5年內國家已依照《憲法》和《基本法》對香港實施了全面管治權，本港的局勢也在落實「愛國者治港」的基礎上，實現了由亂到治的重大轉折。這些表述對在二十大內將如何講到香港，有着重要的啟示作用。

要點一，指出未來十年的發展方向。這次二十大是在當下這個百年未見大變局的重要歷史時刻召開的。克里米亞大橋被炸和俄羅斯作出回應的攻擊行動使俄烏戰事升級，繼續對全球經濟和政治格局造成很大衝擊，嚴重威脅着全世界的政治和經濟秩序。目前美國和西方在國際關係上的主導能力顯然減退，國際關係已從由美國支配的時代，進入了中美競爭、持續動盪和經濟不明朗的階段。

筆者深信，二十大已為未來十年的發展定下基調。在討論國內事務之外，另一重要主題就是國家在國際形勢裏該如何自處。從發言可見，國家將繼續在亞太地區的社會和經濟發展中發揮核心作用，也會繼續推動「一帶一路」，以帶領國家的經濟走出困境，也用以抗衡主要來自美國方面的惡意封鎖。

要點二，香港的示範作用。早在上世紀的鄧小平年代，中央政府已提出「一國兩制」方案，作為實現國家和平統一和現代化發展極具創意的國家級政策。「一國兩制」的創立已把台灣問題的考量包括在內，這是無可置疑的。所以，「一國兩制」在香港的實踐肯定對台灣有示範和先導作用。正因如此，習主席的報告已相信二十大會正面總結香港過去5年的發展，說好香港故事，強調香港如何從一個政治內耗和動盪不安的局面，藉着落實「愛國者治港」原則，一步一步走出困境，成就了由亂到治的重大轉折，並繼而進入了由治及興的關鍵階段。

要點三，港人可合理期盼未來美好的日子。「一國兩制」在香港的落實過程中，在「一國」作為「兩制」的前提和基礎、如何維護國家主權、安全和發展利益等多方面，累積了非常寶貴的經驗，這些經驗對於如何完善「一國兩制」台灣方案，會起重要作用。香港既然是「一國兩制」的「示範單位」，筆者就相信國家一定會把香港管理得更好，才能更有助引導台灣加入「一國兩制」系統。

而香港又豈止是個「示範單位」而已？相信國家在二十大後在國際社會上的角色必定會日益加強，香港一直以來作為內地和世界接軌的主要門戶，在這個大趨勢下，香港的「超級聯繫人」角色也會增強。等待着我們的，必然是未來更美好的日子。