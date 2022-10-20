世界視線：伊朗助俄無人機　低成本對高科技

烏克蘭戰爭進入膠着階段，就當前情況看，雙方都沒法大勝。俄羅斯後備兵役人員的參戰，應該可以阻止烏克蘭軍隊的進攻，守衞公投入俄的4區，但是亦沒法可攻入基輔，推翻現政權，理由是北約已經參戰，兵源、武器只會在戰爭不利時再大增。俄羅斯是與美國和北約作戰，後者的軍力、財力優勝，不可能打敗。可是美國、北約也難以打敗俄羅斯，因為這屬衞國戰爭，俄羅斯必盡全力，最後還有核武作為後盾。戰爭會變成不勝不敗的消耗戰。

消耗戰是消耗工業力量和財力，美國、歐盟優勝，但因為去工業化，工業生產大部分已轉移海外，特別是中國。沒有中國的支持，單靠現有的歐美工業，不足以應付。俄羅斯亦趨於衰落，但工業生產能力仍然保持，庫存武器不少。在拚鬥庫存之後，歐美與俄羅斯在武器生產方面的競爭，本來還是歐美佔優，因俄國受累於歐美的制裁，中國不介入、不支援俄羅斯，俄國不易在消耗戰中支撑。

不過，烏克蘭戰爭是有限制的，美國、北約避免攻擊俄羅斯本土，也不敢採禁飛措施來抑制俄羅斯空中攻勢，美國、北約還不敢全面開戰。戰爭消耗的除了人力，主要是傳統武器，即使採用各種導彈、火器，先進技術成本價高，愈是使用先進武器，財力消耗愈大。在戰爭還有節制之時，先進武器不能全毀對手，效用受制，但消耗的財力龐大。

最近戰場上，俄羅斯用伊朗製造的無人機便大起作用。它的技術並不先進，精準度不高，但生產成本低，數量大，使烏克蘭難以防禦。即使美國、北約輸送更先進的防空系統，卻是以幾十萬美元的防空導彈去打擊一、二萬美元的自殺式無人機，且不是一對一必中，便是上百萬美元的消耗打不掉一、二萬美元的襲擊，防守不佳，損失也大。

戰場要求實效，不是精準科技的炫耀，像這樣有限制的戰爭，低成本、低技術的武器效果更佳，即使不精準，但如黃蜂一樣群襲，性價比更勝先進科技。此所以沙特阿拉伯財雄勢大，武器先進，也打不贏伊朗支持的也門叛軍。

俄羅斯從伊朗進口這樣低成本的無人機和導彈，正好與美國、北約鬥消耗，既有助伊朗出口，也在戰場給俄軍扭轉劣勢。而以低成本無人機、導彈來打掉美國、北約的先進武器，消耗戰便可改變強弱對比的劣勢。

研究所所長 陳文鴻