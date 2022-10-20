正論：施政報告無驚喜　房策仍然多顧忌

特首李家超昨日發表任內首份《施政報告》，洋洋灑灑講了三句鐘，方方面面都有着墨，可惜方方面面都欠缺驚喜。房屋政策繼續是重中之重，最大亮點是興建3萬個「簡約公屋」，冀未來5年整體公營房屋供應量較上個5年大增五成。然而，理想很豐滿，現實很骨感。所謂簡約公屋其實同過渡性房屋分別不大，挖東牆補西牆，換湯不換藥，只能算是聊勝於無。

儘管民調顯示，多達三成市民對施政報告沒有期望，但作為落實「愛國者治港」後的特區政府，人們依然期望新政府跟歷屆有所不同。昨日李家超長篇累牘講解施政報告，在疫後內憂外患之際，外界最關注是房屋問題和搶人才問題，皆因前者是所有社會問題之源，後者在移民潮愈演愈烈下，提升競爭力已是刻不容緩。

房屋方面，李家超提出簡約公屋，未來5年興建約3萬個單位，並將現時約6年的輪候公屋時間即時「封頂」，結合簡約公屋和傳統公屋總供應量，目標是將輪候時間在4年內降至約4年半。

所謂簡約公屋，即是以標準簡約設計和組裝合成快速建成，輪候傳統公屋3年或以上人士可申請入住提早上樓，並可保留輪候傳統公屋位置，之後遷入傳統公屋。

驟眼看，簡約公屋壓縮建築時間，的確可加快上樓，但實際上，簡約公屋跟現有的過渡性房屋分別不大，不過換了名堂而已。李家超表示，政府會繼續與民間協作，落實已規劃約兩萬個過渡性房屋單位，意味該兩萬個單位完成後，過渡性房屋便功成身退，簡約公屋則取而代之。東挖西補，所謂增加供應一直只聞樓梯響，實質傳統公屋供應量並無增加。

當然，市民亦明白增加公屋供應不能一蹴而就，李家超承諾壓縮造地程序，由「生地」變「熟地」縮短一半時間，這一點絕對值得肯定，亦是本報一直所倡議，惟僅以簡約公屋作為增加供應的擋箭牌，最終必然問題叢生。過渡性房屋最大的問題是居住年期有限，許多人未等到上樓已要遷出，結果只能返回劏房。簡約公屋同樣有租住年期限制，難保不會出現同樣問題。何況簡約公屋設計必然較傳統公屋簡陋，選址偏遠，社區配套設施亦未必完善，吸引力是否足夠，實屬疑問。

再說，本港不獨面對土地不足的問題，建造業人手不足令建築時間延長、工人工資過高推高建築成本等，俱令樓價愈來愈貴，等上樓的時間愈來愈長，這些問題同樣必須解決。港府有意為安老院舍引入外勞填補人手不足，其實同樣應該大刀闊斧為建造業輸入外勞，不要因為工會施壓便拖拖拉拉。

不可不知，目前私樓樓價已下挫逾一成，多間大行預計到了明年甚至下挫三成，悲觀情緒蔓延。在這樣的情況下，港府便不應再蕭規曹隨，推出已經12年的樓市「辣招」理應撤銷。事實上，當局事先放風，讓外界產生「撤辣」期望，無奈到頭來「撤辣」僅限於合資格外來人才，而且要居港滿7年才獲退還印花稅，香港市民完全不受惠。

顯而易見，此舉不僅無助刺激樓市，對人才在港置業的吸引力亦非常有限。雖云政府不想激起炒風，又欲藉此綑綁人才留港，但7年絕非短時間，瞻前顧後的結果，是兩頭不到岸，托市留人皆無助。必須強調，一個自置物業已是許多香港人的畢生財產，倘政府任由樓價急瀉，無異於任由市民身家大縮水，安居樂業肯定無從談起。正如本報多次指出，目前樓市下行，已到了撤辣時機，不能再拖，而增加公私營合作建屋更是加快供應的不二法門。李家超表示將物色私人發展商參與興建資助房屋，但着墨不多，可能擔心引來利益輸送爭議，反映房策仍多顧忌。

至於「搶人才」亦是施政報告重點。除了讓來港人才置業後獲退還印花稅，李家超亦提出由財政司司長帶領「引進重點企業辦公室」，以具針對性和吸引力的特別配套措施，將重點企業引進到港；政務司司長則領導「人才服務窗口」，向人才提供一站式支援；並推出「高端人才通行證計劃」，羅致高薪人才和全球百強大學畢業生來港發展。措施看似面面俱到，但有無實效才是關鍵。

競爭對手新加坡最近推出「海外網絡和專業簽證」計劃，一樣對準高端人才出招，簽證期延至5年，配偶也能在當地工作，反觀香港「高端人才通行證計劃」為期只有兩年；更何況港府無意大幅放寬入境防疫限制，疫苗通行證到明年也不會取消，對比已沒有防疫限制的星洲，香港對國際人才的吸引力明顯不足。不難估計，「搶人才」最終可能又是淪為「優才政策」翻版，只能吸引內地高端人口來港，再將香港作為走出去的跳板。

在移民潮絡繹不絕之下，港府不得不承認兩年間已流失14萬勞動人口，加上抗疫未見盡頭，經濟奄奄一息，樓市一沉不起，超級通脹又隨時殺到，奈何施政報告未見突破新政帶領港人走出困局。所謂「為市民謀幸福，為香港謀發展」，仍是一個願景而已。