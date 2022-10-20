產評：港用儲備廣投資　操作風險須慎思

剛發表的施政報告，其中一項新舉措是宣布成立全新的「香港投資管理有限公司」，即動用財政儲備，由政府主導投資策略產業。說得是策略產業，一定程度算是風險投資，得制訂清晰的投資原則和管理操作，資訊透明，以確保政府有能力用得其所，真正惠及經濟發展；而不是東一點、西一點的藥石亂投，最終換來「配合策略」、「不問回報」之類藉口，枉花港人儲備！

是次成立的「香港投資管理有限公司」，將今年新成立的300億元「共同投資基金」、原歸「未來基金」旗下的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」統一管理，匯聚資源投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。其實上述提及的數個基金，目標都是圍繞鞏固香港作為金融、商貿和創科中心等地位、聚焦大灣區投資機遇，並引進和投資落戶香港的企業，基本上與新成立的公司目標分別不大。

值得留意，2016年成立的「未來基金」，原是存放在外匯基金投資，初步為期10年至2025年底，截至去年共獲1,692億元的投資回報，資產淨值累增七成，平均綜合投資回報率約9.8%，雖不算是十分高，但總算有穩定而合理的回報。如今變相「破格」將這筆錢由外匯基金搬出，並由政府來主導投資，港人自然關注政府將如何加以善用，以爭取更佳的回報。

老實說，相對於新加坡政府的風險投資基金資產規模已逾兩萬億元相比，香港投資管理的規模難相提並論。不過，幾百億元資金也是港人寶貴儲備，得確保用得其所，支持長遠發展所需。政府聲言，這家新成立的公司不只為賺錢，而是為了扶持企業。換言之，回報是其次，符合經濟策略，就算是符合目標的投資。

在這問題上，如何確保政府主導的投資正確，不會是「新瓶舊酒」，也不會是亂石投林，換來一堆短期長遠都不見效益的投資，當是關鍵。要知道，過去政府曾利用儲備針對重點產業進行過不少投資，但成效存疑，論港府的執行力和判斷力，都不見得能令港人放心。

說到底，投資策略產業，意味屬風險投資範疇，得找在行的專才，有系統地進行管理、決策和投資。若然沿用政務官或身兼多職的高官來主導，只怕難有好成效；即使是配合發展經濟戰略所進行的策略投資，也得訂立清晰的投資目標和指引，做好投資風險及回報管理，運作具高透明度，以加強公眾的信心。

今次港府的舉動，變相是改變過去的不干預政策，積極的主導參與經濟事務，這對於一向奉行自由市場原則的香港而言，誠然是百年變局下的一大轉變。畢竟大國博弈下，國際間競爭日趨激烈，各地政府統一主導關鍵資源，全面提升戰略效益的做法漸成趨勢。

對香港而言，這次「破格」行動絕對是新嘗試。香港的管治團隊是否有足夠願景、魄力、智慧和專業知識來實現這一轉變的效益，誠然需時觀察。數百億元的基金，香港如今尚非輸不起，但還是希望能換來正面的突破，而不是再重蹈覆轍，倒錢落海！