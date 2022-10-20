娛圈單打：老婆原諒抵萬金　復出點會唔安心

沉寂逾3年，許志安終於走出「安心偷食」陰霾，全面復出。日前亮相電視台音樂節目作為復出頭炮，並透露簽了唱片公司、推出新歌和做線上騷，希望爭取機會唱歌；他直言事件讓他學懂珍惜身邊人，感謝家人、錫他的人和歌迷，未來一定會做好自己。

安仔是「唱家班」毋庸贅言，過去也有許多百聽不厭的好歌，儘管外界是否接受他重新起步暫未可知，但根據娛樂圈定律，只要老婆肯原諒和力撐，「出軌男」多數冇事。

想當年倪震「孔雀開屏」，周慧敏不僅原諒更委身下嫁，就是經典例子。安仔的天后老婆事後在Ig發文，「婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。」大方原諒老公偷食，旁人自然也不好再說甚麼，安仔總算大步檻過；加上香港人都是善忘的，只要「壞咗嘅人」日後循規蹈矩，要被歌迷重新接納並非難事。

反觀偷食女主角黃心穎就沒有這般「幸運」，由於狐狸精形象實在太深入民心，想在娛樂圈復出已鐵定不可能。過去數度傳出她希望洗底重回TVB，惟一直只聞樓梯響，直到早前終於承認跟TVB完約，回復自由身。事業失意但情場得意，目前與RubberBand鼓手泥鯭共賦同居，據聞感情生活美滿。

事實再次擺在眼前，這個世界根本沒有男女平等，出軌偷食，最傷永遠是女人。男人風流，尚可靠賢妻力撐重新站起來；女人派帽做小三，就斷難有這麼大方的男人在背後支持。女藝人一旦形象被毀，便等於自絕於天下。