功夫茶：抗疫千日無盡期　出年仍要疫苗通

有旅遊界指出本港「復常」比其他地區至少落後一年，「0+3」實施後一樣吸引唔到遊客來，鬼咩，淨係入境後要反覆多次撩鼻，已被斥為擾民同埋趕客。呢，剛舉行過嘅香港世界桌球大師賽，傅家俊喺其面書貼文，話佢用咗近一粒鐘，向奧蘇里雲解釋「安心出行」嘅用法！你話如果係介紹香港美食，就唔會咁戇居！

雖然本港多項防疫措施已相繼放寬，今日禁聚令亦由4人放寬至12人，與餐廳食肆12人一枱嘅人數上限一致。但講真，呢啲措施一早就應該做，港府係都要拖一拖，你估真係姿姿整，有環境咩？畀人嘅觀感，就係手腳唔協調！當全球多個國家及地區已陸續放寬入境限制，免檢測免隔離，可見香港要吸引旅客，應盡早撤銷所有入境限制、廢除「疫苗通行證」，咁先至可以見到綠色新希望！

抗疫千日，但見政府一味狼谷針，部分擾民措施不但冇放寬，尋且變本加厲，好似宣布多個流動採樣站常規化，並加強追蹤自願檢測人士，阿哥，勞民傷財，無過此者。仲有更好笑嘅係，眾多專家要求港府取消大廈強檢，港府卻依然日日喺度驗污水，除咗捉到啲冇去或失魂唔記得去強制進行核酸檢測嘅市民，罰一萬個大洋外，都唔知所為何事？有嘅，贏得苛政猛於虎囉！咁社會又點會和諧穩定呢？

抗疫千日再唔復常，經濟繼續凋敝，基層搵唔到食一味閉翳，都真係人都癲！當大多數市民人疲心倦，以為新一任特首第一份施政報告一出，天空不再烏卒卒，霞光乍出！誰知道，消息人士強調，本港放寬防疫嘅首要考慮條件為醫管局嘅承受能力，雖然目前疫情漸趨穩定，惟醫管局至今仍有兩成服務「做唔到」。阿哥，醫管局長期人手不足，加上依家移民潮醫護人員係咁流失，引入海外醫生又唔嗲唔吊，呢「兩成服務」若然長期做唔到，香港即係復常無望？

據了解，「疫苗通行證」或需喺明年繼續實行；而被專家批評為無用嘅禁聚令，消息人士表示政府保留嘅原因各有見解喎！認為禁聚令仍有一定需要，可減少特定地區人群聚集。真係嘥氣，除非唔使返工返學，否則繁忙時間擠港鐵逼巴士，幾乎呼吸聲可聞，仲講乜鬼禁聚令「有一定需要」，好心官僚咪廢噏當秘笈！同內地通關渺茫，幾時放寬至「0+0」都唔敢肯定，打齊針嘅市民仲要日夜孭住「疫苗通」做人，唔打針就更加邊度都唔使去，咁逼針法，香港點吹噓都唔會係個宜居城市，好心在上嘅改變吓思維模式，是否打針，任市民作主；坐井觀天，又一味喊驚，徒貽笑大方！