「一國兩制」在香港推行的最大問題，是把持不準資本主義一制。回歸時，馬照跑、舞照跳的說法，只把國旗換了，一切不變，是誤解一國兩制，大有以治權換主權的意味。這樣的一國兩制，是美化回歸前的殖民地制度，將之固化。一是不認識這樣的體制不是資本主義的代表，英治下香港的殖民地制度與英國本土制度有巨大的差別，因此也不是英國的資本主義。

二是違反發展的常識，不承認社會制度是永遠處於發展變化的過程，即使英治的殖民地制度，也歷經變化，麥理浩的新政已是大改革，怎可以有不變的體制呢？不變便是既得利益的固化，這就變成英治的治權延續下去。

三是一國兩制之兩制不可能是河水不犯井水，把一制孤立，資本主義一制也難維持，因為它是依賴市場開放。香港一制隔離內地也違反中國改革開放以來香港與內地的逐步連接，難道回歸到改革開放之前，香港對內地的封鎖嗎？

回歸25年後，香港從英治來的制度也不能不有所變化，只是因時勢轉變，而不是香港社會有目標有步驟的改造原來的殖民資本主義。香港沒有進行對原有英治制度的檢討，也沒有討論香港社會在回歸之後香港一制應該怎樣發展。基本上是沒有方向，只是把英治的政策重複，幾十年還是金融中心、航運中心、貿易中心，卻弄不清楚這些中心怎樣進一步發展，這些經濟政策怎樣與社會、政治的發展相配合，整體怎樣體現香港應採的資本主義道路。這樣的沒有方向發展，便是不作為，最好是保持原狀，不作改變，背後實際是反映在回歸時香港既得利益的固化，和它們對社會發展的壟斷、控制。

香港要再出發，首先要制訂資本主義發展的方向，改革的重點與步驟，是維持殖民資本主義，抑或是英國維多利亞時代的野蠻資本主義，20世紀的福利資本主義，英國衰落的資本主義，美國自由主義的資本主義，或是德國和歐洲大陸的社會資本主義？現實的例子還有新加坡模式、日本模式、南韓模式等等，香港可參考的國際經驗也不少。就算是資本主義的政治制度，亦同樣沒有單一模式、單一規律，新加坡與印度的例子都大不同。不弄清資本主義的方向與內容，香港的資本主義一制不可能穩步前進，種種利益衝突與政治爭拗會妨礙香港一制的進步與發展。