現在大陸武統台灣的實力和條件，可說「萬事俱備，只欠東風」。這個東風，就是動手時機；這個動手時機，主要看美國的處境和反應，也即要在它最弱、最自顧不暇的時候動手，這就是最佳時機。

現在俄烏之戰打得不亦樂乎，不斷擴大和升級，美國對烏克蘭的軍援、武器和財力支持正以百億美元計投入到無底洞，對美國的戰爭資源消耗頗大，精力牽扯極大。而大陸方面，由於美國眾議院議長佩洛西的竄訪台灣，解放軍實戰大包圍軍演常態化，圍困台灣隨時作戰之勢已成，邁進了決定性的一大步。解放軍通過兩個多月的軍演軍訓、偵探情報，對武統台灣更有把握，只待一聲令下。

毫無疑問，大陸眼前確有一個動手時機的窗口期，相信這個窗口期不會太短，因為俄烏之戰不會短期結束，更激烈的程度、更大的規模還沒到來，美國也還沒有深陷其中，難以自拔。而美國國內的反戰輿情還沒有排山倒海，歐洲及盟友對被美國裹挾戰爭、對自己損害慘重，還只是敢怒不敢言，世界經濟危機還沒重創美國……所有這一切告訴北京，動手期不妨再等一等、看一看。

美國總統拜登上台，一個勁兒的利用台灣這顆棋子，支持「台獨」分裂活動，以為可以打擊北京，不料卻幫助大陸為武統台灣創造了條件。拜登挑唆俄烏戰爭，以為一石三鳥，可打擊俄中，削弱歐洲，不料又幫助北京可以乘美國可能陷入長期戰爭、自顧不暇而得到了武統台灣的有利時機。現在要看北京怎麼利用時機、把握時機了。

從總體形勢來看，現在或短期內動手皆無不可，也一定能勝。美國對台灣的軍事支持一定有限，老美也一定不敢派兵阻撓參戰，因老美知道絕無勝算，更不值得這樣做。老美的這個態度和美國不出兵參加俄烏之戰大致相同。不過，需要小心的是，俄烏戰爭如果拖下去，事情或會有變，因此，大陸在窗口期無論何時動手，都要速戰速決。