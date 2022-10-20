近年內地經常強調「中國式現代化」，這是甚麼概念呢？中國式現代化和西方式現代化有何區別？中共二十大對此有詳細論述，中國式現代化指的是人口規模巨大的現代化，全體人民共同富裕的現代化，物質文明和精神文明相協調的現代化，人與自然和諧共生的現代化。簡而言之就是走和平發展道路的現代化，與西方通過侵略、殖民和掠奪等方式而實現現代化有根本區別。

不是吹牛，數字為證。10年前中國經濟總量是54萬億元人民幣，去年已增至114萬億元，佔世界經濟比重逾18%，對世界經濟增長的貢獻率將近四成，超過美國為首的七大工業國（G7）貢獻率的總和，成為推動世界經濟增長的主要動力。而在數十年前，這是不可想像的。一個擁有14億人口、複雜多元、長期積弱的古老大國，進行這樣一場翻天覆地的改革，取得如此驕人的成就，沒有走西方殖民主義和帝國主義侵略和擴張的老路，而是在自己內部消化各種錯綜複雜的問題，基本上保持社會穩定，絕對不是一件容易的事。

更不容易的是，中國在和平發展的同時，還要長期面對美國各種無理打壓。過去的封鎖圍堵不說，近年來的貿易戰、金融戰、科技戰以及台灣牌、新疆牌、香港牌等等，美國幾乎所有手段都用盡了，依然無法阻止中國崛起，只能說這是歷史的必然，世界天平正朝東方傾斜，不以任何人的意志為轉移。

中國式現代化為世界提供了一條寶貴經驗，實現現代化有許多方法，各國實際情況不一樣，發展道路自然也不一樣，絕不能照搬西方那一套。美國自封「民主燈塔」，將自己的標準稱為普世價值，將自己的規則定為國際規則，強迫各國接受，結果呢？不但沒有為世界帶來和平穩定，反而導致許多國家陷入長期混亂。即使是美西方本身，情況也好不到哪裏去，美國霸權固然日益衰落，英國等歐洲國家更是亂象不絕，西方民主千瘡百孔，自己也醫治不了自己，又如何醫治別人？

不妨想像一下，假如中國也照搬西方那一套，會有甚麼結果？其實不用想像也知道，必然像前蘇聯那樣被肢解。前蘇聯中了美國圈套而分崩離析，更埋下今天俄烏戰爭的遺禍，中國豈有理由重蹈覆轍。所以說，我們國家堅持走自己的道路，實現中國式現代化，是唯一正確的選擇。