政府又輸一仗！「長洲覆核王」郭卓堅入稟高院，就政府不接納被捕的7名西醫發出約二萬張「免針紙」申請司法覆核，獲高院批出司法覆核許可。法官同時批出臨時禁制令，暫緩政府廢除涉事免針紙的決定。惟法援署以他非持份者為由拒絕其法援申請，他不服向高院提出上訴。高院聆案官裁定郭卓堅上訴得直，即「覆核王」可就該司法覆核案獲得法援。政府在免針紙之戰接連敗北，會否一輸到底，今日自有分曉。

可以看見，高院先是批出臨時禁制令，令免針紙仍然有效；然後再裁定郭卓堅可以申請法援打官司，法援署須盡快批出法援。連串事件下來，不難令人覺得法庭可能有既定立場。有人或會認為司法又和港府對着幹，但今次若以一句「司法獨大」來解釋，未免過於武斷。醫衞局決定倉卒是不爭的事實，正如立法會議員指出，根據「599L章」，有對免針紙作出定義，包括要符合相關格式、要諮詢過醫生意見及臨床評估等，但有關條例沒有清晰說明醫衞局有權不承認免針紙。香港奉行「假定無罪」原則，不能以一句「合理懷疑」就推斷兩萬多張免針紙都是不合格。

其實，醫衞局的主要角色，是制訂政策，交由立法會立法，並執行政策。7名醫生是否濫發免針紙、未經臨床評估便造假，一來要由法庭裁定，二來亦應由醫委會審議有關醫生是否專業失德，局方在當中根本沒有角色。即使抗疫大過天，出發點是為了社會好，醫衞局也不應越俎代庖，在不清不楚不公的情況下，自行宣布廢除免針紙。

再說，新冠疫情已趨風土病化，多名專家均建議取消大部分防疫措施。與其不斷激化官民矛盾，倒不如將打針與出行自由脫鈎，讓社會早日復常。