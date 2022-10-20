所謂「人善人欺天不欺」，觀乎今日的中國，可以信焉。2018年，時任美國總統特朗普想方設法，逼迫中國簽署城下之盟，礙於情勢，有部分條款北京亦惟有接受，其中的一項合約，就是要長期購買美國的液化天然氣。美國人不安好心，當時擬定的天然氣價格並不便宜，但是人算不如天算，如今回頭看來，美利堅的天然氣商只能捶胸頓足。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭爆發後，全球多國深陷能源危機，天然氣的價格亦不斷飆升，然而環顧全球，卻是這邊風光獨好，中國政府高瞻遠矚，或許老早已預見到世局面臨大變。據半年前公布的數字，我國已儲存了全球近一半的小麥，以及六、七成的玉米，糧食儲足了，能源自然也不匱乏。英、法、德等國家與俄羅斯交惡，大幅度減少入口俄國天然氣。常言道：「你若無心我便休」，既然歐美陣營想圍堵俄羅斯，俄羅斯二話不說，便索性關掉部分天然氣管道，反正在今日的世界，有能源在手，何愁沒有買家。

據說今年中國從俄羅斯入口的天然氣，比去年急漲了三成，而且價格還遠低於國際市場水平。這邊廂多買了俄羅斯天然氣，那邊廂中國從美國入口的天然氣便可以轉售圖利。當年特朗普逼中國簽下長期合約，美方不能斷供，如今氣價急漲，中國又用不着這麼多能源，轉手便可以賣到別國去。

傳聞一船液化天然氣，中國平均可以賺取1.2億美元。有人做了統計，去年和今年同期相比較，直接從美國運送液化天然氣到中國的輪船，減少了超過110艘，估計中國是全將它們轉到別國去賺取外匯了。

一百多船液化天然氣加起來，利潤應該不會少於130億美元，這筆大禮，中國人應向特朗普言謝。