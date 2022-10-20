美國拜登政府近日發布新版《北極地區國家戰略》，美其名促進國際在安全、氣候變化、環境保護、可持續經濟發展上的合作，實際上又是極力渲染俄羅斯、中國對競爭態勢的影響，再借盟友過橋來助美國達成抗俄反華的目的。

相比起奧巴馬政府發布首份北極戰略報告，老美如今的軍事野心不再只是冰山一角，而是大剌剌地露出了水面。報告宣稱，在俄羅斯等國在北極地區加劇競爭的背景下，美國對該地區的管理和保護負有責任，除大力增強自身在北極地區的實力和存在外，還將加強與盟國及夥伴在北極安全問題上的合作，進行培訓、演習和部署，包括與加拿大就北美空防司令部加強對北極地區海洋和天空的全面觀測、通訊、數據分析能力，並加強基礎安全設施建設等。當然，在合作過程中，美國保持領導角色。

英國作家Tim Marshall早在7年前出版的地緣政治著作中，已明確指出北極「注定成為21世紀外交戰場的所在」，他同時引述加拿大北極人類學家的說法，點出「北極的問題共有兩個類型，臆想的以及真實的」，山姆大叔就是以上世紀的冷戰思維來臆想21世紀的真實世界。

莫講軍事專家一口咬定「中國以研究氣候變化為藉口，將北極作為更接近美國海岸的後門，以獲取監視和打擊能力」，只是以美國人的處事作風來臆想所有人也是不安好心，就算臆想屬實又有甚麼大不了？正如美國前國家安全顧問布熱津斯基在分析華府全球戰略的著作中指出，「美國自命為西半球安全獨一無二的防衞者，力阻其他勢力伸入西半球；後來興建巴拿馬運河，更有助美國海軍進出大西洋及太平洋，兼扼兩洋霸業」。美國把手伸進歐亞，是否好意思對其他國家開拓北極賊喊捉賊呢？