特首李家超公布上任後首份施政報告，提出發展經濟、改善民生的政策和措施，涵蓋大力招商引才、推動創科及文化產業發展、支援企業、旅遊、房屋供應、運輸基建、基層醫療、教學資助等。施政報告為香港如何回應四個必須、四點希望，實現中央對香港的要求，作正面回答。

強化治理能力和效能是政府要務之一，施政報告就指定項目訂立關鍵績效指標等約110個不同指標，強調政府團隊「會幹事、幹成事」，體現「以結果為目標」的方向。亦提出更新《公務員守則》及強化賞罰制度，務求提升公務員素質及形象，增強團隊精神，破難前行。

報告提到政府將成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」統籌各部門，制訂具體計劃及行動綱領，並提速提效將大型項目「生地變熟地」，全速推動北部都會區發展。政府將推出及優化多項輸入措施和支助計劃，鼓勵落戶香港，並成立「招商引才專組」，為本港搶人才、搶企業。報告亦提到將推出香港科技發展藍圖，促進再工業化，並提供誘因吸引創科龍頭企業及人才來港，完善創科生態圈，全面增強香港發展動能。

切實排解民生憂難是政府應有之義，施政報告在解決土地問題、打破房屋短缺困局等民生重點議題上有不少亮點。報告提出推出「簡約公屋」，大幅增加供應，並為輪候時間「封頂」、新建單位面積「封底」，紓解住屋難題。施政報告廣泛吸取社會意見，亦以改革創新思維及角度提出多項惠民措施，可見現屆政府提高治理水平、增強發展動能、為市民排憂解難的決心，期望政府能迎難而上，盡快逐一落實報告的措施，開啟香港由治及興的新一章。