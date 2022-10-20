李家超在中共二十大召開後，隨即在特首社交平台發文善頌善禱，並強調「應該認真學習二十大精神，亦應有團結奮鬥的作為，更好地融入國家發展大局，為中華民族偉大復興作出貢獻」，多位司局長公開響應。

毋庸置疑，特區政府管治班子作為憲制架構篤定管治香港最高權力金字塔，不落力貫徹國家執政黨的大政方針才是嘖嘖稱奇。因此公眾關注的焦點是特區官員是否帶頭落實和全面貫徹，不走過場、不打折扣、不變形、不走樣、不另搞一套、不陽奉陰違，完整準確執行國家執政黨治國理政的政策、方針和要求。

香港與內地雖然是不同的社會制度，但對於反腐懲惡零容忍應是一致的。那麼過去10年，以及最近5年，兩地反貪腐做得怎麼樣？內地有甚麼經驗值得香港借鏡？李特首不是說要認真學習嗎？那麼在反黑金亂港上，向特首問責的廉署幹得怎麼樣？有甚麼落差？正所謂「唔怕唔識貨，最怕貨比貨」。

國家領導人在二十大上說：「我們開展了史無前例的反腐敗鬥爭，以『得罪千百人，不負十四億』的使命擔當祛疴治亂，『打虎』、『拍蠅』、『獵狐』多管齊下，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。」10年立案審查調查464.8萬件，包括中央級大官553人、廳局級中官2.5萬人、縣處級小官18.2萬人；5年來貪腐案7.4萬人，8萬人主動投案。

反觀香港，10年來縱容政治黑金橫行，污染社會和政壇，包庇政治黑金大肆收買、培植政黨、議員、政棍、工棍，最終釀成世紀黑暴的港版「顏色革命」。現代版漢奸黎智英，4,300萬元政治黑金案被無端撤銷，導致其後各種名目黑金亂港更瘋狂。