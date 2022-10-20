﻿上任個多月嘅英國首相卓慧思，因減稅風波面臨下台嘅壓力愈來愈大。卓慧思係典型嘅德薄而位尊、力小而任重人物，自己對經濟一竅不通，喺民生多艱嘅時勢仲要實施一籃子劫貧濟富嘅減稅政策，梗係民怨沸騰啦！自己衰咗就炒財政大臣關浩霆，企圖「棄車保帥」轉移視線，一個咁冇承擔嘅人，試問又點配做領導人？

呢，毛澤東話齋，「甚麼叫工作，工作就是鬥爭。那些地方有困難、有問題，需要我們去解決。我們是為着解決困難去工作、去鬥爭的。愈是困難的地方愈是要去，這才是好同志。」卓慧思卻是遇到困難一味卸膊，掌一國相位，若然「卸得快，好世界」，咁領導人就一文不值啦！

猶幸英國人並不愚笨，民眾叫佢下台；當地媒體報道，逾百名執政保守黨議員去信「1922委員會」，要求逼宮，最快本周試圖趕佢落台，該黨4名議員同日更公開要求卓慧思辭職。眾叛親離，號令不行，再戀棧下去也沒意思。

卓慧思係政治小學雞，完全不知英國當下嘅困局係經濟民生，卻一味如童子舞刀，梗唔掂㗎！最慘佢又愛多管閒事，佢上台後首次外訪出席聯合國大會，與日相岸田文雄舉行雙邊會談，兩人大言炎炎話要加速共同開發新戰機，今年底前達成合併下一代英國「暴風」戰機和日本F-X戰機嘅計劃，聯手應對中國嘅「威脅」云云。早前華府公布拜登首份國家安全戰略報告，把中國視為唯一嘅威脅。老美對華強硬，卓慧思又不甘寂寞，英國《衞報》指她打算正式把中國列作「威脅」，有別於前首相約翰遜把中國歸類為「系統性競爭對手」。一味撩是鬥非，也不看看今日英國淪落至內外交困，冇大籌碼卻想大交易，果然係作死，快下台吧！