這幾年，敢於鬥爭、善於鬥爭已成為內地幹部的立命之本，列為行為準則。鬥爭本身並無不妥，只是一種手段。世界並非風平浪靜，矛盾挑戰層出不窮。按照毛爺爺的說法，「不鬥爭就不能進步」，「八億人口，不鬥行嗎？」

現在領導層的完整要求是「敢於鬥爭，善於鬥爭」。但在實際中，善不善很難衡量，敢不敢則一目了然。敢於鬥爭是立場問題、態度問題；善於鬥爭是能力問題、水平問題。好比防疫，也被定為偉大鬥爭。儘管中央三令五申，不准層層加碼，仍很多地方有禁不止，動輒連封數月。蓋縱然加碼，大不了是不善於鬥爭，只是能力水平不夠；而如果科學施政、寬仁待民，萬一有一例陽性，就是不敢鬥爭，烏紗不保。於是，鬥爭就成為各項工作的不二法門，不管幹甚麼，先鬥起來再說。而且，鬥爭有一種致癮性，一旦嘗到鬥爭的甜頭，就很難停下來，就像好鬥的公牛，不斷尋找新的鬥爭對象。

世界是一桌麻將牌，近代以來，中國長期無份上桌，反而淪為列強牌桌上的籌碼。如今，經過幾十年努力，中國綜合國力大增，成為國際牌桌上的大玩家之一。大國博弈競爭，中國人揚眉吐氣，一展身手並不過分。然而本錢雖然不可同日而語，畢竟還不是頭號玩家。而不少人沉浸於四處亮劍、秀肌肉，戰狼、鷹派遍地，稍有理性平和之音，即被批評為「慕洋犬」、「美狗日雜」。

周恩來是舉世聞名的政治家，蜚聲外交舞台，靠的不是盲目鬥爭，而恰恰是四両撥千斤，以柔克剛，真正爭取大多數、團結大多數，以小忍成大謀，在艱難的夾縫中，不斷擴大朋友圈，分化了反華力量。時至今日，日本歐美許多人都感念周公的雍容氣度，致力於對華友好。

而現在，對於國際人士，像馬斯克這樣的企業家，偶爾發幾句牢騷，就動輒進行大批鬥，這樣做，只會將更多人推向對立面。逞一時口舌之快，破壞了對外友好大局，非但不能顯示強大有力，反而顯得小家子氣、小肚雞腸，有損大國形象、大國風範。

敢於鬥爭，更要慎於鬥爭。很多時候，克制比鬥爭更難得，韜光養晦比大打出手更不易，更考驗技巧、胸襟、謀略、眼光。以硬碰硬，兩敗俱傷，智者不為也。以鬥爭求團結，則團結存，但鬥爭是手段，團結是目的，不能本末倒置，鬥爭成了一切。

至於國內，現在各種問題矛盾叢生，要官員積極作為、主動擔當，並沒有錯，但要慎防將鬥爭濫用、泛化、庸俗化，淪為「低級紅」。不過，既然依法治國，則一切依法行事，以法律為準繩可也。而鬥爭是一個政治化的概念，沒有明確指標，沒有清晰邊界，難免擦槍走火，甚至走火入魔。更有甚者，借鬥爭之名掩蓋問題、掩飾過失，轉移視線、轉嫁矛盾，將鬥爭異化為折騰，不惜犧牲正義，綁架公共利益，踐踏老百姓的尊嚴。